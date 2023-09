Hades II wurde auf 2024 verschoben

HQ

Wir haben nichts mehr von Hades II gehört, seit es letztes Jahr bei den The Game Awards angekündigt wurde. Kein Wunder, denn Supergiant sagte, dass es 2023 als Early Access starten würde. Viele haben gehofft, dass wir bei den diesjährigen The Game Awards im Dezember einen Schattenwurf bekommen würden, aber das wird nicht passieren.

Supergiant hat bekannt gegeben, dass der Early-Access-Start von Hades II auf das zweite Quartal 2024 verschoben wurde. Das bedeutet, dass wir es frühestens im April bekommen werden. Aber warum müssen wir so lange warten? Nun, hier kommen die guten Nachrichten ins Spiel.

Die Entwickler sagen, dass Hades II vom ersten Tag an "mindestens so viel Inhalt" haben wird wie Early Access wie das ursprüngliche Hades, als es ein Jahr nach der Veröffentlichung im Epic Games Store um den Early Access von Steam ging, also klingt es so, als würde sich das Warten lohnen.