Hades II wurde angekündigt

Supergiant Games hat angekündigt , dass es die von der Kritik gefeierte Roguelike-Serie Hades mit einer vollständigen Fortsetzung fortsetzen und erweitern wird. Das Spiel, das einfach als Hades II bekannt ist, wird die Spieler erneut die Unterwelt des griechischen Mythos erkunden, um es mit dem Titanen der Zeit aufzunehmen.

Hades II wird eine direkte Fortsetzung sein, die einige Zeit nach den Ereignissen des Originals aufgreift, obwohl es keine Kenntnisse über das erste braucht, um gespielt und genossen zu werden. Die Protagonistin wird diesmal die Figur Melinoë sein, die Schwester von Zagreus, die damit beauftragt wird, eine größere und tiefere Welt zu erkunden, die sich über neue Orte erstreckt und viele neue Herausforderungen, Upgrade-Systeme und Überraschungen bietet.

Es wurde kein Wort darüber erwähnt, wann genau das Spiel tatsächlich ankommen wird oder auf welchen Plattformen, aber Supergiant hat erklärt, dass Hades II in voller Produktion ist und dass der Entwickler beabsichtigt, Anfang 2023 in den Early Access einzusteigen, bevor er in Zukunft einen vollständigen Start ins Auge fasst.

Seht euch den Ankündigungstrailer unten an.