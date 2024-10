Hades II: Wie man Prometheus besiegt

HQ

Das Olympische Update Hades II hat eine riesige neue Region eingeführt, die wir erkunden können. Der Weg zum Olymp ist keine leichte Aufgabe, da sich Polyphem und Eris bereits als schwierige Gegner in den Weg stellten. Jetzt hast du einen weiteren Titanen, gegen den du in Prometheus kämpfen kannst. Nachdem Prometheus, der einst an der Seite der Götter gekämpft hat, auf Rache an Zeus und seinen Verwandten aus ist, verbündet sich mit Chronos und ist dir ein allgemeiner Dorn im Auge. Sein Kampf ist schwierig, da Promotheus schnell auf dich zukommt und mit seinen Fäusten, Tritten und Feuerangriffen Schaden anrichtet. Er taucht seine Arena in eine glühend blaue Hitze und fühlt sich wie ein Endgegner, obwohl wir wissen, dass es nach ihm ein anderes Gebiet geben wird, also wie kann man ihn am besten besiegen?

Nun, zunächst einmal solltest du sicherstellen, dass du dir in diesem Kampf die bestmögliche Chance gibst. Nachdem du Eris besiegt hast, tausche dein Andenken gegen die Knöchelknochen oder vielleicht den Bösen Blick, wenn du zuvor Prometheus zum Opfer gefallen bist. Ersterer nimmt ihm zu Beginn des Kampfes einen Teil seiner Gesundheit und lässt ihn dir weniger Schaden zufügen, während letzterer dir bis zu 30 % mehr Schaden gegen den Titanen zufügt. Achte außerdem darauf, dass du deine Arkana-Karten aufgerüstet hast, insbesondere den Titanen für mehr Gesundheit und Magie insgesamt, die Ewigkeit, damit du mehr Todestrotze einsetzen kannst, und die Liebenden, um keinen Schaden von Prometheus' ersten Treffern zu erleiden. Dies sind generische Upgrades, die dir bei jeder einzelnen Bossbegegnung in Hades II helfen können, wenn du also noch nicht dazu gekommen bist, priorisiere sie, wenn du in irgendeinem Teil deines Laufs Probleme hast.

Richtig, wenn du all diese Upgrades hast und immer noch Probleme mit Prometheus hast, hier sind noch ein paar Tipps, wie du ihn besiegen kannst. Es ist erwähnenswert, dass dies ein schwieriger Kampf ist, egal in welche Richtung du ihn angehst, also lass dich nicht entmutigen, wenn der Titan dich oft zurück an die Kreuzung schickt. Es ist eine Aufgabe, ihn überhaupt zu erreichen, da man sich nicht nur an den Armeen von Chronos, sondern auch an den Automaten des Olymps vorbeikämpfen muss, die lächerlich viel Schaden anrichten können. Die ersten Tipps gehen davon aus, und es geht im Grunde darum, nicht in Panik zu geraten. Prometheus greift schnell an und kann große Teile der Arena mit Feuer überziehen. Es ist leicht, in die Falle zu tappen, Dash zu spammen, in der Hoffnung, dass du das Glück hast, nicht getroffen zu werden, aber du willst deine Dashes wirklich aufheben, um seinen massiven AoE-Angriffen und Projektilen zu entkommen. Es ist wirklich schwierig, seinen Nahkampfschlägen auszuweichen, also solltet ihr vielleicht über einen Fernkampf-Build nachdenken, entweder mit dem Hexenstab oder den Kernflammen. Der Argentumschädel funktioniert auch als Fernkampfwerkzeug, aber mit seiner begrenzten Munition kann er ablenken, wenn man seine Granaten vom Boden aufheben muss.

Prometheus konzentriert sich weitgehend auf das, was vor ihm liegt. Wenn du weißt, dass er zuschlagen wird und deinen Sprint richtig timen kann, kann es dir möglich sein, um ihn herum zu kommen, um ihn herum zu kommen. Nicht nur auf Prometheus müsst ihr euch in Acht nehmen, denn er hat auch einen Falken, der sich aus heiterem Himmel auf euch stürzt. Der Vogel kann weitgehend ignoriert werden, aber wenn du tief kommst, solltest du ein Auge auf ihn haben. Bleiben Sie jedoch hauptsächlich beim Ausweichen von Prometheus. Sein Kick ist der Angriff mit der breitesten Trefferbox, und er sendet auch einen Feuerstoß aus, der kurz darauf die Bühne bedeckt. Daher versteht es sich von selbst, dass es ein Schritt ist, den Sie vermeiden sollten. Er hat auch eine Reihe von Schlägen, die flammende Projektile erzeugen können. Diese sind leicht genug, um davon zu sprinten, solange man nicht aus der Nähe erwischt wird.

Halte dich von Prometheus fern, wasche und wiederhole deine Hit-and-Run-Taktiken, und du solltest in der Lage sein, anständigen Schaden zu verursachen, ohne zu viel zu erleiden. Zweimal im Kampf verlässt er die Bühne, um massive Schusslinien zu schaffen. Daraus ergibt sich eine Art Memory-Spiel, bei dem du den sicheren Weg innerhalb der Stage finden musst. Abhängig von Ihrem Gedächtnis sollte es nicht allzu schlimm sein, dem auszuweichen, denn unserer Erfahrung nach sollten Sie die meiste Zeit abwechselnd zwischen dem oberen und dem mittleren Teil der Bühne hin- und herflitzen, ohne Brandflecken zurückbleiben.

Wenn Sie nach mehreren Versuchen immer noch Probleme haben und es noch nicht ausprobiert haben, holen Sie sich den Black Coat. Mit seinem Omega-Angriff blockt der Schwarzmantel eingehenden Schaden, sodass du Prometheus frontal gegenüberstehen kannst, ohne dir zu viele Gedanken über seine Angriffe machen zu müssen. Ansonsten bleib dran, und du wirst den Titan sicher im Handumdrehen zu Fall bringen.

