Hades II verbessert das wahre Ende im ersten Patch nach der Veröffentlichung

Hades II hat seinen ersten Patch nach der Veröffentlichung enthüllt, und es scheint, dass aus den Notizen viel damit zu tun hat, das wahre Ende zu erreichen und sicherzustellen, dass das Erlebnis für die Spieler etwas abgerundeter ist.

Wenn wir einen Blick auf die Patchnotes über Steam werfen, sehen wir, dass die wichtigsten Punkte mit diesem Ende zu tun haben. Es wird noch ein paar weitere Underworld-Abschlüsse brauchen, um das wahre Ende zu bekommen, da einige Ereignisse im Vorfeld geändert wurden. Einige Ereignisse wurden auch danach hinzugefügt. Supergiant merkt jedoch an, dass wir dank dieses Patches schneller zum Epilog kommen sollten, da sich charakterbezogene Prophezeiungsereignisse etwas schneller entfalten sollten.

Es kann länger dauern, bis man das Ende erreicht, aber dann kommt man etwas schneller zum Stück. Wenn ihr bestimmte Momente der Geschichte noch einmal erleben wollt, könnt ihr das jetzt auch mit einer neuen Beschwörung am Kessel an der Kreuzung erleben. Du kannst das Wahre Ende sogar noch einmal erleben, wenn du es noch einmal durchmachen möchtest.

Die Kosten für Dekorationsgegenstände an der Kreuzung wurden ebenfalls gesenkt, sodass ihr nicht annähernd so viele Kudos ausgeben müsst, um euer Lager so gemütlich wie möglich zu gestalten. Die Kudos, die Sie zu viel ausgegeben haben, sollten ebenfalls zurückerstattet werden.

Wenn Sie diesen Patch laden möchten, befindet er sich derzeit in der Vorschau, und Sie können die Registerkarte Eigenschaften->Betas auf Hades II und dann [Vorschau] auswählen. Es gibt kein aktuelles Veröffentlichungsdatum für diesen vollständigen Patch, da die Arbeit noch nicht abgeschlossen ist.