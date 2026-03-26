Hades II kommt im April auf PS5 und Xbox Series X /S

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Da Hades II offiziell den Early Access verlassen und letzten Herbst auf dem PC und der Nintendo Switch 2 erschienen ist, ergab es nur Sinn, dass ein PS5- und Xbox Series X/S-Debüt für das Spiel bevorstand und möglicherweise näher als weiter entfernt war.

Im Rahmen der Xbox Partner Preview-Show wissen wir endlich, wann Hades II seine Exklusivität für die Switch-2-Konsole verlieren wird, da der Veröffentlichungstermin für PS5 und Xbox Series für das Spiel bestätigt und bereits am 14. April bekannt gegeben wurde.

Die noch bessere Nachricht ist, dass du, wenn du noch Xbox Game Pass-Abonnent bist, das Spiel am ersten Tag über den Dienst spielen kannst. Vor diesem Hintergrund schauen Sie sich unten den neuen Trailer zu Hades II an und verpassen Sie nicht unsere Spielbewertung, wenn Sie neugierig sind, ob Sie sich ein Exemplar für PlayStation oder Xbox sichern sollten.