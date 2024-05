Hades II Hands-On-Vorschau: Die Zeit totschlagen hat noch nie so viel Spaß gemacht

HQ

Hades, das Opus Magnum von Supergiant Games, ist ein Spiel, das von Fans von Roguelikes so geliebt wird, dass es für viele ein Synonym für das Genre und die Höhen ist, die es erreichen kann. Die Nachfrage nach einem DLC oder einer Fortsetzung häufte sich, sobald der Abspann lief. Die einzige Frage, die sich für Supergiant stellte, nachdem sie ein so großartiges Spiel abgeliefert hatten, war, wie es weitergeht. Es stellt sich heraus, dass die Antwort unten ist.

Ich meine das im wahrsten Sinne des Wortes, denn anstatt aus dem Hades hinaufzuklettern, kämpfen wir dieses Mal von den vergessenen Feldern des Erebus bis hinunter und zurück in die Tiefen der Unterwelt, dem Titanen der Zeit Chronos, der das Reich des Hades erobert und erneut Krieg auf dem Olymp führt.

Verschwunden ist das blutige, grandiose und seltsam einladende House of Hades, zusammen mit den meisten Charakteren, die uns aus dem ersten Spiel am Herzen lagen. Der freche, fröhliche Zagreus ist derzeit MIA, und so fällt es seiner Schwester, der Prinzessin der Finsternis Melinoë, zu, den Titanen zu Fall zu bringen. Anstatt uns wie die rebellische Jugend zu verhalten, die wir im ersten Hades sind, die unserem Vater auf der Suche nach unserer Mutter nicht gehorcht, ihn aber nie wirklich verrät, werden wirHades II in die Frontlinien eines Krieges geworfen, der den Himmel selbst bedroht. Es ist eine massive Veränderung in Bezug auf das, was auf dem Spiel steht, und in weniger fähigen Händen hätte es sich unglaublich erschütternd anfühlen können.

Werbung:

Es gibt eine Diskrepanz zwischen Hades und seiner Fortsetzung, aber es fühlt sich zu jeder Zeit beabsichtigt an. Von der kargen Atmosphäre deines Lagers am Scheideweg bis hin zu den neuen Darstellungen der Götter und Göttinnen, die sich auf den Krieg vorbereiten. Als langjähriger Fan des ersten Spiels konnte ich nicht anders, als mich leicht entmutigt zu fühlen und sehnte mich nach der friedlichen, fröhlichen Atmosphäre des ersten Spiels. Supergiant hat hier großartige Arbeit geleistet, um das neue Setting anders wirken zu lassen, ohne sich fremd anzufühlen. Wie sein Vorgänger versetzt Hades II einen sofort an einen seltsamen, gefährlichen Ort, der immer noch so schön und voller tiefgründiger, interessanter Charaktere ist, dass man gar nicht anders kann, als dort Zeit zu verbringen.

Verzeiht mir, dass ich so viel über die Erzählung und das Setting schwadroniere, aber hier sind die bemerkenswertesten Änderungen in Hades II. Was das Gameplay angeht, glänzt die Formel von Supergiant aus massivem Gold einmal mehr. Die rasanten Kämpfe, die sich um Hacken, Schlitzen und Sprinten drehen, sind genauso flüssig und unterhaltsam wie im ursprünglichen Hades. Deine normalen Angriffe, Spezialangriffe und Zauber können alle durch verschiedene Upgrades verstärkt werden, von denen die überwiegende Mehrheit von den Göttern auf dem Olymp stammt. Hestia, Selene und Apollo sind nur einige der neuen Gesichter, die sich dieses Mal mit neuen und liebevollen handgezeichneten Designs bemerkbar machen.

Diese neuen Segen und die neuen Waffen, die du verwenden kannst, mischen Melinoës Kampf im Vergleich zu Zagreus' Kampfstilen auf, aber die größte Änderung, die du im Kampf bemerken wirst, ist die einer sekundären Ressource, die du für stärkere Spezial- und normale Angriffe verwendest. Sowohl als Hexe als auch als Göttin hat Melinoë viele Tricks im Ärmel, und so sind ihre Möglichkeiten ein bisschen vielfältiger. Anstatt dass ihr Zauber nur ein Projektil ist, das in den Gegnern steckt und dann aus ihnen herausspringt, kann Melinoë Feinde in einem großen Wirkungsbereich einfangen, bevor sie ihnen großen Schaden zufügt, wenn du die Taste gedrückt hältst.

Werbung:

Es gibt auch einige andere, kleinere Anpassungen, wie z.B. die Hinzufügung von Seidenrüstungen, die du aufheben kannst, um deiner Gesundheit bei Bedarf einen zusätzlichen Schub zu geben, sowie einen zusätzlichen Effekt, solange diese Rüstung anhält. Außerhalb des Kampfes hat Hades II sein Spiel verbessert, wenn es um das Sammeln von Ressourcen geht. Anstatt sich bei jedem Lauf mit der Angel in die Tiefen der Hölle zu begeben, kann sich Melinoë mit einer Spitzhacke ausstatten, um Silber abzubauen (das oft für Waffen verwendet wird), einer Tafel, die verirrte Schatten zurück ins Lager bringen kann (was eine Upgrade-Ressource bietet), einem Spaten zum Graben nach Blumen und natürlich auch mit der treuen Angelrute.

Im großen Hexenkessel vor Hekate am Scheideweg kannst du dein Lager aufrüsten, zusätzliche Ressourcen für deine Aufgabe hinzufügen und die Geschichte mit den Ressourcen vorantreiben, die du mit jedem Gegenstand, den du ausrüstest, erhältst. Das einzige Problem ist, dass du bei jedem Durchlauf nur einen Gegenstand mitnehmen darfst, wenn du also etwas Silber entdeckst und nur deinen treuen Spaten hast, hast du Pech.

Bisher würde ich sagen, dass ich Schwierigkeiten hatte, zu sagen, ob Hades II eine größere oder weniger große Herausforderung bietet als das erste Spiel. In mancher Hinsicht ist es schwieriger. Du bekommst zum Beispiel nur ein Death Defiance (oder zwei, wenn du ein bestimmtes Andenken ausrüstest). Eure Gesundheit ist zu Beginn viel niedriger und die Möglichkeiten, sie wiederherzustellen, wurden durch das Aussehen der Dinge weitgehend abgeschwächt. Auf der anderen Seite fühlt sich Melinoë selbst einen Tick stärker als Zagreus in dem, was sie in ihrer Grundausstattung bekommt. Die Fähigkeit, Feinde zu umgarnen, ist sehr stark und kann dich recht leicht aus engen Situationen befreien. Es fühlt sich auch so an, als würde es mehr Zeit in Anspruch nehmen, deine Upgrade-Zweige richtig auszufüllen, denn anders als im Spiegel des Verlusts aus dem ersten Spiel kannst du nicht immer die gewünschte Fähigkeit finden. Einige sind versteckt, bis du ihre benachbarten Karten verbesserst, und du wirst schnell feststellen, dass du Asche aus mehreren Durchläufen nur für ein Upgrade aufheben musst.

Für das akustische und visuelle Erlebnis ist Hades II ein unglaubliches Fest für Augen und Ohren. Es gibt einen Song in der zweiten Zone, der schnell in meine reguläre Hör-Playlist aufgenommen wird, sobald er verfügbar ist, und ansonsten ist die allgemeine Musik, die man hört, während man sich durch die Feinde kämpft, auch größtenteils großartig. Die Charaktere und ihre Designs sind wieder vollgepackt mit Persönlichkeit. Einige sind genau so, wie ich mir ihr griechisches Mythen-Pendant vorgestellt habe, während andere in eine andere, aber immer noch optisch ansprechende Richtung gegangen sind. Und natürlich wären diese Charaktere wenig ohne die hervorragende Sprachausgabe, für die Supergiant an dieser Stelle bekannt ist.

HQ

Hades II hat im Gegensatz zu seinem Vorgänger einen unglaublichen Druck auf seinen Start, selbst im Early Access. Vier Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Spiels hoffen die meisten auf ein ziemlich vollständiges Erlebnis von Anfang an, und ich muss sagen, dass Supergiant beeindruckende Arbeit geleistet hat, indem sie ein Spiel herausgebracht haben, das noch einige Wege vor sich hat, sich aber in keiner Weise wie ein Bärendienst für das Original anfühlt. Es gibt bestimmte Dinge, die Sie als vermisst feststellen werden. Charakterporträts gibt es zum Beispiel nicht alle, aber auf der anderen Seite wurde viel Arbeit investiert, um ein Erlebnis zu schaffen, das dennoch Exzellenz ausstrahlt.

Wie Melinoë für Zagreus ist Hades II ein würdiger Nachfolger des bisherigen Originalspiels. Die Handlung hat große Sprünge nach vorne gemacht, und während einige die Gameplay-Formel dafür kritisieren mögen, dass sie weitgehend der vorherigen ähnelt, ist es vielleicht das Beste, wenn man auf einen Gewinner trifft, wenn man nicht davon abweicht. Auch wenn es noch nicht fertig ist, ist Hades II eine hervorragende Möglichkeit, die Zeit totzuschlagen.