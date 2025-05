Hades II feiert ein Jahr im Early Access, immer noch keine Anzeichen für den Start von 1.0

HQ

Hades II feierte ein Jahr seit seiner Veröffentlichung im Early Access und feierte das Jubiläum mit einem Dank an die Fans, aber ohne eine Ankündigung, wann das Spiel seinen mit Spannung erwarteten 1.0-Start erleben könnte.

Vielleicht war das ein bisschen zu viel zu hoffen. Schließlich wissen wir, dass es noch ein paar große Updates zu veröffentlichen gibt, bevor Supergiant Games sich bereit fühlt, alles zu veröffentlichen, was Hades II zu bieten hat. Aber wenn man den Ruf des Vorgängers des Spiels bedenkt, besteht die Hoffnung, dass es eher früher als später fertig wird.

"Wir wollten uns einen Moment Zeit nehmen, um uns bei all unseren Spielern für ihr Feedback und ihre Geduld zu bedanken, während wir uns der Ziellinie nähern." Supergiant schrieb. "Die Early-Access-Entwicklung war unglaublich aufregend und hat uns die Augen geöffnet, da wir daran gearbeitet haben, das Potenzial zu realisieren, das so viele von euch in unserem Spiel sehen."

Das nächste große Update für das Spiel wird später in diesem Frühjahr erscheinen, was wahrscheinlich in den nächsten Monaten, wenn nicht sogar später im Mai bedeutet. Im Februar wurde das Kriegshymnen-Update veröffentlicht, das Ares und den Endboss des Pfades zum Olymp ins Spiel brachte. Jetzt hoffen wir auf mehr Story-Inhalte und zusätzliche Funktionen, die das ohnehin schon beträchtliche Hades II ganz erscheinen lassen.