Hades II erscheint diesen Monat exklusiv für Switch und Switch 2 als zeitlich begrenzte Konsole

Hades 2 erscheint diesen Monat exklusiv für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Der Titel von Supergiant Games befindet sich seit 2024 im Early Access, aber die Version 1.0 wird am 25. September erscheinen (gleichzeitig auch auf dem PC).

Während der Nintendo Direct-Präsentation wurde ein neuer Cinematic-Trailer gezeigt. Wie du vielleicht schon weißt (oder sogar schon gespielt hast), handelt es sich um eine Fortsetzung des preisgekrönten Titels, der 2020 auf den Markt kam, ein actiongeladenes Roguelike, diesmal außerhalb der Unterwelt, und mit einer neuen Protagonistin, Melinoe, Prinzessin der Unterwelt und Schwester Zagreus.

Wenn Sie auf Switch 2 spielen, können Sie die Action mit 120 fps sehen, eines der Verkaufsargumente dieser Version.

Neue Götter aus der griechischen Mythologie werden in diesem Titel auftauchen, mit Chronos als Hauptbösewicht, der sich an allen Göttern und Sterblichen rächen will. Wirst du Hades II auf Switch oder Switch 2 spielen? Ein Veröffentlichungsdatum für andere Konsolen wurde nicht bekannt gegeben, aber das Spiel erscheint am 25. September für Switch und Switch 2.