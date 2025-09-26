Hades II Die maximale Spielerzahl bei der Veröffentlichung übertrifft die des ersten Spiels, kann aber nicht ganz mit dem eigenen Spitzenwert mithalten

HQ

Der Monat September hat uns mit Hollow Knight zwei massive Indie-Hits beschert: Silksong und Hades II. Beide Spiele haben starke Kritiken erhalten, aber wenn es darum geht, buchstäblich die Schaufenster zu sprengen, kann nur Silksong diese Krone für sich beanspruchen.

Hades II Fans befürchteten, dass die Early-Access-Phase den Hype um 1.0 gedämpft haben könnte, und obwohl das Spiel am Abend seiner Veröffentlichung von 1.0 immer noch eine Fülle von Spielern ausprobiert hat, ist es nicht ganz genug, um die Anzahl der Spieler zu übertreffen, die Hades II sah, als es zum ersten Mal Spieler zuließ.

Laut SteamDB liegt die maximale Anzahl gleichzeitiger Spieler von Hades II immer noch bei 103.567. Der 24-Stunden-Höchststand liegt bei 84.419. Immer noch viel mehr als der Spitzenwert des ersten Spiels von über 50.000 Spielern, aber bei weitem nicht so etwas wie zum Beispiel Hollow Knight: Silksong.

Auch wenn Hades II ein weniger beliebtes Spiel auf Steam sein mag, gibt es immer noch viele Leute, die es genießen, und jetzt, da es auch auf Nintendo Switch erhältlich ist, wird es wahrscheinlich einen Zustrom von Spielern auf beiden Plattformen geben. Es besteht eine gute Chance, dass die Spitzenspielerzahl über das Wochenende wieder steigen wird, in der Hoffnung, dass Hades II in der Lage sein wird, ihren eigenen Rekord zu brechen.