Hades II: Beendigung der Kontroverse erklärt

HQ

**WARNUNG Dieser Artikel enthält massive Spoiler für die Geschichte von Hades II.**

Hades II ist seinem Vorgänger in vielerlei Hinsicht überlegen. Das Gameplay ist straffer, es gibt eine ganze Reihe zusätzlicher Routen zu schlagen, es gibt insgesamt einfach mehr Inhalt. Jetzt, da das Spiel in v1.0 gelandet ist und das Ende enthüllt wurde, sind die Fans geteilter Meinung, wobei einige kritisieren, wie Supergiant beschlossen hat, dass die Geschichte von Melinoë und Chronos zu Ende gehen würde.

Was ärgert die Leute dann so sehr? Noch einmal, wenn du wirklich Spoiler vermeiden willst, empfehlen wir dir, jetzt wegzuschauen. Andernfalls werden wir das Ende von hier an spoilern. Fort? Okay, gut. Um das Ende in Hades II zu erreichen, musst du sowohl Chronos als auch Typhon mehrmals besiegen. Jedes Mal, wenn du Chronos besiegst, spricht Melinoë mit ihrem Bruder Zagreus in der Vergangenheit durch Träume und schmiedet einen Plan, um Chronos ein endgültiges Ende zu bereiten.

HQ

Werbung:

Klingt alles gut, oder? Tod für Chronos und all das. Nur, wenn man sich die Mühe gemacht hat, Typhon und Chronos mehrmals zu töten, dann gibt man die Verantwortung an Zagreus weiter, der Chronos nicht endgültig tötet, sondern ihn einlädt, dem Haus des Hades beizutreten und mit seiner Familie zu leben, anstatt ihn einzusperren. Dies führt dann dazu, dass der gegenwärtige Chronos seine Mission und seinen Krieg gegen den Olymp aufgibt, seine Familie befreit und im Grunde auf absehbare Zeit ein guter Kerl wird.

Fans im Internet haben ihren gerechten Anteil an Kritik am Ende geteilt und vor allem darauf hingewiesen, wie unbefriedigend es sich anfühlt. Nachdem du dich auf einen Rachefeldzug begeben hast, stehst du ganz am Ende ohne sie da, denn Chronos hat plötzlich einen Sinneswandel. Außerdem fühlt es sich so an, als ob Melinoës Geschichte, die von der Protagonistin des ersten Spiels effektiv beendet wird, ihr der Moment genommen wurde.

Ich habe Hades eine 10/10 gegeben, und ich stehe zu dieser Punktzahl, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht sehen kann, woher die Leute mit dem Ende kommen. Es fühlt sich ein bisschen wie ein Cop-Out an, obwohl wir alle wussten, dass das passieren würde. Hades II ist ein Roguelike, was bedeutet, dass wir fast nie an einen Punkt kommen würden, an dem Supergiant sagen würde: "Okay, das war's, Jungs, ihr dürft nicht mehr spielen, weil ihr das Spiel geschlagen habt." Das Gleiche haben wir in Hades gesehen, aber Zagreus' Test der Verteidigung des Hauses des Hades fühlte sich viel leichter zu schlucken an, als dass Melinoë aufgrund eines Grundstücks auf MCU-Niveau weiterhin alte Bosse verprügelt des Zeitplan-Unsinns.

Werbung:

Ich stimme dem Argument nicht zu, dass es untypisch für Zagreus ist, Chronos zu verschonen. Zagreus' ganze Reise im Hades dreht sich darum, seine Familie wiederherzustellen, und so ist es unwahrscheinlich, dass er seinen eigenen Großvater töten wird, nur weil ein Traum ihn dazu auffordert. Zagreus wird die Zeit nicht dauerhaft beenden, ohne zumindest zu versuchen, ihn zur Vernunft zu bringen, und als Chronos beschließt, sich nicht an seinen Familienmitgliedern zu rächen, kann man verstehen, warum Zag getan hat, was er getan hat.

In anderen Punkten stimme ich jedoch zu. Zagreus, der derjenige ist, der entscheidet, wie die Geschichte endet, raubt Melinoë und damit dem Spieler die Autonomie, die sie vorher hatten. Ihre Mission wird im Wesentlichen weggewischt. Aber es ist nicht so, dass das Drehbuch sich dieses Problems nicht bewusst wäre. Charaktere, die Chronos verfolgt haben, wie Hekate und Melinoë, haben einen bittersüßen Geschmack im Mund, da sie nun die Anwesenheit eines Titanen ertragen müssen, den sie schon so lange töten wollten.

Ja, Hades II hatte sich mit der Ernsthaftigkeit dieser Geschichte in ein kleines Loch geschrieben, und das Ende fühlte sich so an, als würde es entweder befriedigend sein und uns davon abhalten, mehr zu spielen, oder uns mit dem Gefühl weitermachen lassen, dass wir aus erzählerischer Sicht nicht wirklich viel erreicht haben. Während der gesamten Zeit, in der Hades II im Early Access war, hatten die Fans jedoch eine andere Theorie, wie es enden würde. Melinoë wird in der griechischen Mythologie stark mit Albträumen in Verbindung gebracht, und so deutete die Theorie im Wesentlichen darauf hin, dass die Göttin Chronos für die Ewigkeit durch den Schwarzen Stein des Chaos folterte und ihn daran erinnerte, dass sie bereit wäre, ihn zu jagen, sollte er versuchen zu fliehen oder erneut gegen ihre Familie kämpfen.

Das ist ein düsteres Ende. Wahrscheinlich zu düster für Supergiant, das eindeutig eine positivere Sicht auf das Finale der Geschichte wollte. Für mich persönlich wäre es jedoch befriedigender gewesen, dieses Ende zu sehen, da es sich so anfühlt, als ob Melinoës Arbeit weitergehen kann, ohne dass zu viele Fragezeichen über die Welt und das, was mit ihr passiert ist, übrig bleiben. So wie es jetzt aussieht, fühlt sich das Ende von Hades II wie ein nasser Schwamm an. Es ist ein mangelndes Engagement für die Dunkelheit von Melinoë, die nicht in der Lage ist, Chronos zu töten, oder für den Anbruch eines neuen Zeitalters ohne Zeit, als sie ihm ein endgültiges Ende bereitete. Es ist schwer zu sagen, was Supergiant hätte anders machen können, aber wenn der Diskurs weitergeht und immer mehr Leute das Ende des Spiels erreichen, müssen wir sehen, ob sich die Stimmung ändert.