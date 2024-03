Hades erscheint in zwei Wochen auf Netflix

HQ

Netflix hat vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass es ein großes Engagement für den Gaming-Sektor eingeht, indem es seinen Abonnenten eine Reihe von spielbaren Erlebnissen ohne zusätzliche Kosten bietet. Dieses Line-up hat sich im Laufe der Monate erweitert, zuletzt sogar um das neue Rainbow Six: SMOL, aber es wird bald auch Supergiant Games ' massiv gefeiertes Roguelike Hades enthalten.

Es wurde vor einiger Zeit bestätigt, dass Hades auf dem Streamer debütieren würde, aber ein festes Datum wurde nie genannt. Bis jetzt. Supergiant wird Hades am am 19. März 2024 als mobiles Erlebnis exklusiv über Netflix einführen, und um über diesen Start zu sprechen, sprach Creative Director Greg Kasavin bei einem Roundtable, um zu erklären, wie Hades den Sprung auf Mobilgeräte geschafft hat.

"Unser oberstes Ziel war es, dies zu einer kompromisslosen Version von Hades zu machen. Um keine Abstriche zu machen", begann Kasavin. "Da das Spiel so gut angesehen ist, wie es ist, wollten wir ehrlich gesagt nicht zu viel damit herumspielen, genau wie bei den vorherigen Versionen des Spiels haben wir keinen Haufen Post-Launch-DLCs oder ähnliches gemacht. Wir haben das Spiel im Early Access mit dem Ziel entwickelt, ein Spiel zu entwickeln, das sich komplett anfühlt, und als wir fertig waren, hatten wir das Gefühl, dass wir es so gut wie geschafft hatten. Diese neue mobile Version von Hades ist dieses Spiel, mit all dem Inhalt, mit all den möglichen Hunderten von Stunden Gameplay und sich entfaltender Geschichte und all dem."

Hades wird für diese mobile Version eine Touch-Steuerung verwenden, aber während das für mobile Spiele ziemlich üblich ist, ist es nicht der Fall, dass der Titel nur auf einer großen Plattform debütiert: nämlich iOS. Auf die Frage, warum Hades nicht auf Android -Systemen kommt, hat Kasavin auch etwas Licht ins Dunkel gebracht.

"Die mobile Version des Spiels, die herauskommt, ist im Moment nur für iOS verfügbar. Wir haben in der Vergangenheit an einer Reihe von mobilen Versionen unserer Spiele gearbeitet und sie waren immer nur für iOS verfügbar, das ist sozusagen die Fähigkeit unseres Entwicklungsstudios, und das war unser Schwerpunkt. Wir wissen, dass es andere Geräte und Plattformen gibt, wir werden gefragt, ob Hades auf diese Plattform kommen können und so weiter, und wir schätzen diese Fragen sehr, weil sie bedeuten, dass es Interesse an dem Spiel gibt. Aber als kleines Team mussten wir immer sehr wählerisch sein, wo wir unsere Entwicklungsbemühungen konzentrierten, und wir wollten sicherstellen, dass diese Version des Spiels so gut wie möglich ist, und das bedeutete, dass wir mit einer Plattform arbeiten mussten, mit der wir bereits vertraut waren."

Da Hades in ein paar Wochen auf Netflix erscheint, kannst du dir den Netflix-Trailer für das Spiel unten ansehen.