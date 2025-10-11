Hacker-Gruppe behauptet, in Nintendos Systeme eingedrungen zu sein

HQ

Eine Hackergruppe namens Crimson Collective behauptet, erfolgreich die internen Systeme von Nintendo infiltriert und Dateien des Unternehmens gestohlen zu haben. Die Gruppe hat einen Screenshot veröffentlicht, der angeblich mehrere Ordner als Beweis für den angeblichen Verstoß zeigt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Crimson Collective Schlagzeilen macht. Die Gruppe wurde bereits mit mehreren anderen Cyberangriffen in Verbindung gebracht, obwohl ihre Motive in diesem speziellen Fall unklar bleiben – es könnte sich um Erpressung, einen Warnschuss oder eine reine Provokation handeln. Der Vorfall wirft erneut die Frage auf, wie robust die Sicherheitsmaßnahmen der größten Technologieunternehmen der Welt sind – von denen viele große Mengen sensibler Benutzerdaten speichern.

Historisch gesehen hinkte Japan in Sachen Cybersicherheit hinterher – entgegen der landläufigen Meinung – eine Tatsache, die den angeblichen Nintendo-Verstoß umso plausibler und besorgniserregender macht.