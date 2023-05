Habt ihr schon von den Games with Gold im Juni gehört?

HQ

Microsoft hat heute bekannt gegeben, dass sich Xbox Game Pass-Abonnenten in der ersten Junihälfte auf viele coole und vielversprechende Spiele freuen können, die in die Bibliothek des Dienstes aufgenommen werden. Ich bezweifle, dass viele von denen, die nur Live Gold haben, dasselbe über das sagen werden, was ihnen angeboten wird.

Microsoft hat das Games with Gold-Line-up für Juni angekündigt, das aus Folgendem besteht:



Adios vom 1. bis 30. Juni.



Das Tal: Schatten der Krone vom 16. Juni bis 15. Juli



Es ist erwähnenswert, dass beide Spiele sehr positive Bewertungen auf Steam haben, aber ich bezweifle, dass das ausreicht, wenn Foren mit Beschwerden über den Mangel an großen, bekannten Spielen gefüllt sind.

Was haltet ihr von den Games with Gold im Juni?