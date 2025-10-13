Haben Sie sich jemals gefragt, warum Monoco in Clair Obscur wie ein Wischmopp aussah?

HQ

Einer der vielen Charaktere, denen du in Clair Obscur: Expedition 33 begegnest, ist Monoco, ein gelehrter Gestral, der den Kampf als eine Form der Meditation betrachtet, deine Sprache spricht und dich gerne auf Abenteuern begleitet. Du kannst ihn mit deiner Gruppe mitnehmen und diesen vielseitigen Unterstützungscharakter nutzen.

Aber wenn Sie ihn jemals getroffen haben, wissen Sie, dass er auch ein sehr unverwechselbares Aussehen hat, das einer Mischung aus Wischmopp und Hund ähnelt. Und das ist vielleicht gar nicht so verwunderlich. Als Gamereactor kürzlich die Gelegenheit hatte, mit der leitenden Autorin von Clair Obscur: Expedition 33, Jennifer Svedberg-Yen, zu sprechen, nutzten wir die Gelegenheit, sie nach ihrer geheimen Inspiration für das Spiel zu fragen, worauf sie antwortete:

"Mein Hund Trunks war auch eine Inspirationsquelle! Das ist die Inspiration für den Haarschnitt von Monoco, den Beziehungsdialog, in dem Verso sagt: "Lass mich deine Haare schneiden, du siehst aus wie ein Wischmopp. Das liegt daran, dass Trunks' Haare zu dieser Zeit ziemlich überwuchert waren und er wie ein wandelnder Wischmopp aussah. Das sagen wir ihm die ganze Zeit, du siehst aus wie ein Wischmopp! Es ist Zeit für einen Haarschnitt! Es gibt eine Menge solcher Dinge, die überall verstreut sind."

