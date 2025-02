Haalands "Bleib bescheiden"-Bemerkung wendete sich gegen ihn und sorgte für eine weitere katastrophale Niederlage von Manchester City

HQ

Die Freude von Manchester City nach den jüngsten Siegen gegen Ipswich (6:0) und Chelsea (3:1) und die Erleichterung über die Qualifikation für die Play-offs der Champions League endeten gestern abrupt, als Arsenal sie mit 5:1 besiegte. Ein Ausgleichstreffer von Haaland in der 55. Minute bedeutete nichts, als Arsenal in weniger als einer Minute antwortete. Fünf Tore, darunter eines von Verteidiger Myles Lewis-Skelly, dem Spieler, der nach einer äußerst umstrittenen Roten Karte in der vergangenen Woche wieder gesperrt wurde.

Eine große Schlappe (das erste Mal in Guardiolas Karriere als Trainer, dass sein Team vier oder mehr Tore in vier Spielen einer Saison erzielt hat, und es ist erst Februar), die nach dem letzten Premier-League-Spiel gegen Arsenal im September (dem Spiel, in dem sich Ballon d'Or-Gewinner Rodri verletzte) 2:2 endete, wobei City in der 98. Minute ein Unentschieden erreichte.

Dort forderte der Stürmer von Manchester City Arsenals Trainer Mikel Arteta auf, "bescheiden zu bleiben", ein Moment, der viral ging und kritisiert wurde, eine seltene Gelegenheit für Haalands normalerweise gute und respektvolle Disziplin.

Gestern Abend nahm Arsenal die Revanche, und die Fans im Emirates Stadium rächten sich, indem sie "Humble" von Kendrick Lamar sangen und sagten: "Bleib bescheiden, du". Haaland erzielte zwar ein Tor, hatte aber nur neun Ballkontakte. Und in neun Tagen empfängt Manchester City Real Madrid in der Champions League...

City hat 41 Punkte und ist Vierter in der Premier League (wohl dank der jüngsten Pech von Newcastle und Chelsea). Arsenal ist mit 50 Punkten Zweiter, sechs weniger als Liverpool.