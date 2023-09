Haaland, Mbappé, De Bruyne und Putellas sind die am höchsten bewerteten Spieler von EA Sports FC 24

HQ

Wir sind weniger als drei Wochen von der offiziellen Veröffentlichung von EA Sports FC 24 entfernt, also ist es an der Zeit, zu enthüllen, wer die am höchsten bewerteten Spieler im Spiel sind.

Wenn man bedenkt, dass er der Coverstar der Standardausgabe ist, sollte es nicht überraschen, dass Erling Braut Haaland mit einer 91 die höchste Bewertung in EA Sports FC 24 hat. Er ist jedoch nicht allein, denn mein norwegischer Landsmann teilt sich diese Bewertung mit Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé und Alexia Putellas. Eine schöne Mischung von Nationalitäten unter den Top 4.

Apropos Nationalitäten, ich muss natürlich die Tatsache hervorheben, dass Norwegen das am häufigsten vertretene Land auf der Top-24-Liste ist, da sowohl wir als auch Frankreich 4 Spieler haben. Zwei der Norweger kommen sogar aus der Heimat meiner Familie, das ist cool.

Erwarten Sie den Rest der Bewertungen in den kommenden Tagen und Wochen.

Welche Spieler wurden brüskiert und welche werden überbewertet?