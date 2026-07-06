Haaland eliminiert Brasilien in einem dramatischen Spiel, Norwegen zum ersten Mal im Viertelfinale der Weltmeisterschaft

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Norwegen hat Brasilien in einem der bisher unterhaltsamsten Spiele vor der Weltmeisterschaft ausgeschaltet (weit entfernt von Frankreich gegen Paraguay gestern), einem spannenden und spannenden Spiel, das von Norwegen dominiert wurde, aber bedeutende Chancen für beide Seiten bot, schließlich von Erling Haaland gebrochen wurde.

Haaland erzielte einen Doppelpack, der sich als entscheidend erwies, denn mit der bereits vorbeien Nachspielzeit hatte Brasilien einen Elfmeter, den Neymar Jr. verwandelte (wer weiß, ob es sein letztes WM-Tor sein wird). Das Spiel dauerte noch eine Minute, und Brasilien hatte bis zur letzten Sekunde die Chance, auszugleichen, fehlte jedoch die Genauigkeit, die sie in den gesamten 100 Minuten zuvor verpasst hatten.

Norwegen, das zuvor nur dreimal das WM-Finale erreicht hatte (Achtelfinale 1938, 1998 und Gruppenphase 1994), steht nun im Viertelfinale der Weltmeisterschaft, wobei Haaland nach sieben Toren mit Messi und Mbappé gleichauf im Goldenen Schuh liegt! Norwegen trifft als Nächstes auf den Sieger von Mexiko gegen England.