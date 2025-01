H2O Audio Tri 2 Pro

Das neue H2O Pro Tri2 und es ist ein Erlebnis.

Okay, wir haben In-Ear, On-Ear, Near Ear, Over Ear, Between Ear, Nowhere Near Ear, die Liste geht weiter. Es gibt einfach so viele verschiedene Möglichkeiten, Mini-Lautsprecher herzustellen und sie nach oben und um das Ohr herum zu platzieren. Was bleibt also zu tun? Größere Treiber, kleinere Treiber, größere Anti-Geräuschunterdrückung, kleinere Geräuschunterdrückung, Pass-Through, offene Akustik... Kabel oder keine Kabel, wird das nächste kabellose Headset eines sein, das mit Morsecode oder Rauchzeichen hergestellt wird? Wie können wir die Dinge immer wieder verändern?

Hier kommt die Knochenleitung ins Spiel. Die meisten Menschen haben noch nie davon gehört, aber es ist eine Technologie, bei der Schallschwingungen durch die Knochen in das Ohr gelangen, anstatt direkt in den Gehörgang. Und es ist eine ganz andere Erfahrung. Ich wiederhole eine schöne Beschreibung aus einer früheren Rezension hier bei Gamereactor, die nicht einmal von mir selbst geschrieben wurde:

"Knochenleitung bedeutet, dass die Geräte in erster Linie recht offen sind, also nicht als solche in die Ohren müssen, sondern knapp darüber, auf der linken Seite der Ohröffnung, sitzen. Das ganze Gerät vibriert dann, und es sind die Vibrationen gegen den Schädel, die den Klang erzeugen."

Headsets wurden also in der Vergangenheit hergestellt, wie in diesem Artikel zu sehen ist, aus dem ich auch die Erklärung für die Knochenleitung kopiert habe. Dies ist jedoch eine Nische, da sie in der Regel für Schwimmer und Sportler gemacht sind, und nicht jeder mag das besondere Gefühl, Vibrationen durch die Knochen geschickt zu bekommen, während man Avril Lavigne hört und fünf Kilometer läuft. Eine imaginäre Situation, ja.

Auf der anderen Seite gibt es definitiv den Vorteil dieser Art der Tonübertragung, da Sie alles hören können, was um Sie herum passiert. Der Gehörgang ist völlig frei und selbst wenn er am lautesten ist, kann man immer noch alles hören, was draußen passiert, und ein relativ normales Gespräch mit seiner Umgebung führen - so normal wie es nur geht, wenn man mit seinem sechsjährigen Kind spricht, während man Metallica direkt in den Schädel gepumpt bekommt.

Was ist also der Vorteil davon gegenüber allen anderen? Nun, zunächst einmal liegt der Preis unter dem aller anderen Headsets, und obwohl sich die zuvor getesteten Knochenleitungs-Headsets speziell an Läufer oder Schwimmer richten, ist dies ein Komplettpaket für alle. Das bedeutet, dass Sie dafür bezahlen können, ohne viele verschiedene haben zu müssen, und Sie erhalten ein Premium-Headset. Die andere Sache daran sind alle Bedingungen, unter denen es verwendet werden kann. Es gibt Vibrationen und daran muss man sich definitiv gewöhnen. Aber es ist etwas ganz Besonderes, dass man alles hören kann, was um einen herum passiert, während man alles andere tut. Ich habe sie im Büro, bei Familienfeiern und während meine Kinder mich angeschrien haben - und es ist ein großer Vorteil, sie hören zu können.

Ich habe es mit einem Motorola und einem Samsung Galaxy versucht, und aus irgendeinem Grund war das Mikrofon nicht sehr laut, als es auf dem Motorola war... Ich vermute, dass ich es bin, der die Einstellungen durcheinander gebracht hat, aber das Mikrofon hat beim Samsung gut funktioniert, also komme ich zu dem Schluss, dass es da nichts zu beanstanden gibt. Es ist jedoch immer noch niedrig und verfügt nicht über eine Anti-Geräuschunterdrückung. Aber die Musik spielt perfekt.

Gaming auf höchstem Niveau.

Und dann kommen wir zu dem, wofür ich es jetzt eigentlich hauptsächlich nutze. Ja, ich war mit ihnen schwimmen, und mit der internen Playlist ist es brillant, weil ich nie die Bluetooth-Verbindung verliere, da ich nicht darauf angewiesen bin. Aber ich habe es mit einem EPOS B20-Tischmikrofon eingerichtet und über Bluetooth mit dem Computer verbunden, während ich ein AceZone A-Rise für Computeraudio verwendet habe. Der Effekt ist verblüffend. Jede Kommunikation ist direkt und flüssig und beeinflusst in keiner Weise meine Erfahrung mit dem Computersound. Es fühlt sich an (und ist es tatsächlich), als ob die beiden Klänge getrennt wären, weil sie durch zwei Kanäle hereinkommen.

Gleichzeitig macht es die Kommunikation auch weniger schwierig, da sie auf sich allein gestellt ist. Und ich habe es auch mit dem Telefon verwendet, das an das H2O angeschlossen ist, was auch eine Trennung bietet, aber ich musste ein externes Mikrofon hinzufügen, weil das A-Spire das eigene Mikrofon des H2O abdeckt, da das Headset nicht genau dafür gemacht ist. Ich kann mir vorstellen, dass es einen Headset-Hersteller gibt, der es direkt in ein AceZone-Headset oder etwas Ähnliches einbaut, damit Sie das Mikrofon auf diese Weise verwenden können.

Zuerst das H2O aufsetzen...

... und dann AceZone Aspire obendrauf.

Und da sind wir: Das H2O Pro Tri ist ein hervorragendes Headset, das wirklich Qualität, Komfort und einige Innovation zu einem sehr vernünftigen Preis auf den Tisch bringt. Sein nächster Konkurrent ist meiner Meinung nach das Shockz Openrun Pro, aber bei fast dem doppelten Preis bekommt man definitiv so viel mehr für sein Geld, dass die Investition für ein externes Mikrofon zum Beispiel leicht übersehen wird. Ein kleiner Nachteil ist, dass Sie das Ladeetui separat kaufen müssen, aber Sie können darauf verzichten, da dieses Headset mit einem eigenen Gehäuse geliefert wird, das leicht und elegant ist, aber ohne Aufladen.

Und wenn Sie sich dafür entscheiden, ein innovativer Gamer zu sein, müssen Sie dies einfach ausprobieren: H2O-Headset, externes Mikrofon und ein hochmodernes Gaming-Headset. Jeder hat schon einmal versucht, mit In-Ears und Headsets an der Außenseite zu spielen. Das fühlt sich für mich wie das nächste Level an.

Kurz gesagt, die Knochenleitungstechnologie ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass wir sie problemlos im Alltag einsetzen können. Es bietet den Vorteil, dass es den Klang durch Vibrationen bekommt, aber es ist etwas gewöhnungsbedürftig. Und es ist vielleicht nicht für jeden geeignet, denn es ist ein besonderes Gefühl. Aber der Vorteil, zum Beispiel zwei Headsets tragen zu können, die sich nicht gegenseitig stören, ist ziemlich groß, wenn man es in einem Gaming-Kontext tut, und in jedem Kontext, in dem man zwei separate Klangkanäle haben möchte, die in Ihrem Ohr zusammengefasst werden können. Und wenn die Qualität so hoch ist und der Preis in etwa so hoch ist wie ein Zugticket heutzutage, denke ich, dass es definitiv einen Versuch wert ist. Die engsten Konkurrenten kommen nicht an die Qualität, Haltbarkeit oder Wasserdichtigkeit dieses Geräts heran. Die Mikrofonqualität könnte besser sein, aber auf der anderen Seite ist der eingebaute MP3-Player wirklich schön. Dieses Headset ist für das Hören von Dingen gedacht, während Sie Sport treiben - egal welche Sportart.

Wenn das Mikrofon hervorragend wäre und die Tragetasche in den Preis eingebaut wäre, wäre dies eine 10 von 10 Punkten, aber alles andere ist auf das Maximum ausgerichtet, also definitiv eine solide 9/10. Es ist einfach etwas, das man ausprobieren sollte!