Gwyneth Paltrow soll Gerüchten zufolge als Pepper Potts in Avengers: Doomsday zurückkehren

Laut GeekTyrant erwägt Marvel Gwyneth Paltrow in der Rolle von Pepper Potts, auch bekannt als Rescue in ihrer Rüstung, in der kommenden Avengers: Doomsday wieder einzuführen. Paltrow, die ihr Debüt als Potts in Iron Man gab, wurde seit Endgame vor fünf Jahren nicht mehr gesehen, als sie an der Entscheidungsschlacht gegen Thanos teilnahm und zum ersten Mal ihren Rescue -Anzug trug.

Seit Endgame ist die Abwesenheit von Pepper Potts ' nicht sehr auffällig geworden, obwohl Stark Industries in mehreren der Spider-Man -Filme eine wiederkehrende und wichtige Rolle spielt. Bei bevorstehenden Projekten wie Ironheart und Armor Wars gab es Spekulationen darüber, ob Potts in irgendeiner Form dorthin hätte zurückkehren können. Aber laut der Quelle ist ihr großes Comeback stattdessen in Avengers: Doomsday geplant.

Möchten Sie mehr von Potts und Rescue sehen?