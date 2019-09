Gwent startet Ende Oktober auf iOS

Gwent: The Witcher Card Game ist vielleicht nicht das beliebteste Kartenspiel auf dem Markt, doch CD Projekt RED lässt sich den Wind nicht aus den Segeln nehmen und erweitert den Titel kontinuierlich. Die Spielerbasis verteilt sich bislang jedoch nur auf PC und Konsolen, deshalb wird es endlich Zeit für den Siegeszug der Smartphones. Am 29. Oktober veröffentlicht CD Projekt Gwent auf iOS-Geräten, natürlich kostenlos und mit dem bekannten Finanzierungsmodell. An der Android-Front gibt es keine Neuerungen, aber wir gehen davon aus, dass sich das bald ändern wird.

You watching Werben