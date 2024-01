Guy Ritchies The Gentlemen -Serie hat ihren ersten Trailer

The Gentlemen aus dem Jahr 2020 ist ein anständiger Film, aber nicht annähernd so gut wie Snatch oder Guy Ritchies andere erstaunliche Werke, daher war es ziemlich überraschend, als Netflix ankündigte, eine Fernsehserie zu machen, die im selben Universum spielt. Trotzdem ist die Prämisse irgendwie cool, und die ersten Bilder zeigten zumindest eine Starbesetzung im November. Jetzt ist es Zeit für einen noch besseren Hinweis auf das, was uns im März erwartet.

Netflix hat uns den ersten Trailer zu The Gentlemen gegeben, und es ist ziemlich klar, dass das Guy Ritchie-Rezept auf das kleinere Format übertragen wird, mit einem Haufen talentierter Schauspieler, die einen großartigen Job in flotten Schnitten, Zeitlupenkämpfen und einigen guten, alten, skurrilen Actionszenen machen. Am Ende wird bestätigt, dass Ray Winstone in der Serie mitspielen wird, und ich werde mir zumindest die ersten paar Folgen ansehen. Wie steht es mit dir?