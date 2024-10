Guy Ritchies Ray Donovan-Serie verwandelt sich in etwas ganz anderes Der britische Filmemacher will Tom Hardy, Pierce Brosnan und Helen Mirren für ein in London angesiedeltes Krimidrama zusammenbringen.

HQ Anfang 2024 wurde berichtet, dass Paramount den britischen Filmemacher Guy Ritchie angeheuert hat, um eineRay Donovan Spin-off-Serie zu kreieren und zu inszenieren, die sich um eine andere Besetzung von Charakteren dreht und in London spielen soll. Nun, es scheint, dass das nicht mehr der Fall sein wird, zumindest nicht ganz. Deadline hat berichtet, dass sich Ritchies Ray Donovan Spin-off in etwas anderes und völlig Neues verwandelt. Diese Serie, die unter dem Arbeitstitel The Associate bekannt ist, folgt einer Sammlung von Londons elitärsten Fixern und seinem Job im Dienste einiger der größten Verbrechersyndikate und Familien der Stadt. So wie es aussieht, wird Tom Hardy für die Hauptrolle von Harry ins Auge gefasst, dem besagten Fixer, der sich in einer Welt zurechtfindet, in der er einen Job für eine Verbrecherfamilie annimmt, die von Helen Mirren und Pierce Brosnan angeführt wird. Wann "The Associate" auf Paramount+ erscheinen wird, bleibt ungewiss. Die Hauptdarsteller sind noch nicht festgelegt, und die Dreharbeiten scheinen ebenfalls noch in weiter Ferne zu liegen. Möglicherweise könnte der Streamer das Projekt erst 2026 präsentieren.