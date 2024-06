Guy Ritchie Young Sherlock Holmes Serie bestellt bei Amazon

Amazon hat ein neues Sherlock-Projekt bei Guy Ritchie bestellt. Anstatt ein weiterer Film mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle zu sein, bekommen wir stattdessen eine Geschichte, die sich um eine jüngere Version des Detektivs dreht, mit Hero Fiennes Tiffin in der Hauptrolle.

Guy Ritchie wird laut Variety Regie führen und die achtteilige Serie produzieren. Er und Tiffin arbeiteten zuvor bei The Ministry of Ungentlemanly Warfare zusammen. "In Young Sherlock werden wir eine aufregende neue Version des Detektivs sehen, den jeder auf eine Weise zu kennen glaubt, die er sich nie zuvor vorgestellt hat", sagte Ritchie.

"Wir werden diesen rätselhaften Charakter aufbrechen, herausfinden, wie er tickt, und erfahren, wie er zu dem Genie wird, das wir alle lieben", fuhr er fort. Bisher haben wir kein Veröffentlichungsfenster für die Serie, aber es wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis es ans Licht kommt.

Andy Lane hat acht Romane in der Young Sherlock-Buchreihe geschrieben, es gibt also viel Material, aus dem man schöpfen kann. Die Serie von Amazon folgt einem 19-jährigen Sherlock Holmes, der an der Universität Oxford in einen Mordfall verwickelt wird.