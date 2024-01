Guy Ritchie teasert weitere TV-Projekte an

HQ

Regisseur Guy Ritchie wird bald sein TV-Debüt geben, wenn die Netflix-Serie mit dem Titel The Gentlemen (die gleiche wie der Film von 2019, die weiterhin dieselbe Gangsterwelt erkundet) im März erscheint. Während wir uns auf diese Serie freuen können, hat Ritchie jetzt angedeutet, dass sie nur der Anfang seiner Reise in die TV-Welt sein wird.

Im Gespräch mit Empire wurde Ritchie gefragt, wie er die Arbeit im Fernsehen findet, worauf er antwortete: "Du darfst eine Menge Geschichten erzählen, [was] sich für meine kreative Veranlagung eignet. Vieles davon schreibe ich einfach an dem Tag, je nachdem, wer da ist und was sich organisch, spontan und lustig anfühlt."

"Wenn man sie einmal erstellt hat, hat man das Gefühl, dass man sich darin wälzen und sie ein bisschen länger genießen kann, anstatt sie nur ordentlich in zwei Stunden zu verpacken. Ich mag die Welt der Langform, also denke ich, dass ich ein paar andere Dinge im Fernsehen machen werde."

Ob sich dies auf zusätzliche Staffeln von The Gentlemen oder auf neue Bemühungen insgesamt bezieht, ist unklar, aber so oder so scheint es, als könnten wir erwarten, Ritchie in Zukunft wieder auf dem Stuhl des TV-Regisseurs zu sehen.