Guy Ritchie steigt aus Road House 2 aus

HQ

Road House 2 hat für Amazon MGM Studios nach wie vor oberste Priorität, aber es scheint, dass der geplante Regisseur des Films nicht die gleiche Prioritätenliste hat. Guy Ritchie, der zuvor als Regisseur der Fortsetzung angekündigt wurde, ist nicht mehr an das Projekt gebunden.

Deadline berichtet, dass Ritchie den Film verlassen hat, aber es wurde kein besonderer Grund genannt, warum er nicht mehr dabei ist. Road House, ein Reboot des Films von 1989 mit Patrick Swayze in der Hauptrolle, zeigt Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle als Dalton, einen Ex-UFC-Kämpfer, der Türsteher in einer Raststätte auf den Florida Keys wird.

Das Drehbuch für Road House 2 stammt von Will Beall von Bad Boys: Ride or Die, und Amazon wird wahrscheinlich so schnell wie möglich einen neuen Regisseur finden wollen, um von den Millionen von Aufrufen des ersten Films zu profitieren.