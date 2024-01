Guy Ritchie rekrutiert Superman, Reacher und Snake Eyes, um die Nazis im nächsten Film zu stoppen

Wenn Sie in letzter Zeit Guy Ritchie's The Covenant oder Operation Fortune: Ruse de Guerre gesehen haben und sich gefragt haben, was der britische Filmemacher als nächstes auf Lager hat, haben wir eine sehr gute Nachricht für Sie.

Der Trailer zu The Ministry of Ungentlemanly Warfare ist jetzt da und gibt uns einen Einblick in diesen kommenden Streifen, der eine Reihe beliebter Stars zusammenbringen wird, um als eine Gruppe von hochqualifizierten, aber verrückten Soldaten zu dienen, die die Aufgabe haben, die Nazis bei ihrer fortgesetzten Invasion während des Zweiten Weltkriegs aufzuhalten.

In dem Film wird Henry Cavill das Team anführen, aber auch Alan Ritchson, Eiza Gonzalez, Henry Golding und Cary Elwes, was bedeutet, dass diese Elitetruppe aus Superman, Jack Reacher und Snake Eyes besteht.

Wann The Ministry of Ungentlemanly Warfare in die Kinos kommt, wird am 19. April 2024 in die Kinos kommen.