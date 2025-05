Guy Ritchie für Jake Gyllenhaal Reunion in Road House Fortsetzung bestätigt

HQ

Das Remake von Road House von Prime Video wurde ein Megaerfolg, so sehr, dass Amazon MGM Studios schnell mit der Produktion eines Nachfolgefilms begann. Es wurde bestätigt, dass Jake Gyllenhaal seine Rolle des Ex-MMA-Kämpfers Dalton in dem Film wieder aufnehmen würde, aber was nie erwähnt wurde, war, wer hinter der Kamera und auf dem Regiestuhl sitzen würde, da Doug Liman für diese Aufgabe nicht zurückkehrt.

Deadline hat nun bestätigt, dass Guy Ritchie die Regie bei der kommenden Fortsetzung übernehmen wird und damit die Beziehung zu Gyllenhaal fortsetzt, die kürzlich den Militär-Actionfilm Covenant aus dem Jahr 2023 umfasste.

Ansonsten warten wir noch auf weitere Neuigkeiten zum Film. Es ist unklar, wie die Handlung aussehen wird, einschließlich der Frage, ob die Handlung zurück auf die Florida Keys führt oder stattdessen woanders hingeht. Es gibt noch kein Wort darüber, wann die Produktion beginnen wird, noch wann die Premiere stattfinden wird, aber hoffentlich werden jetzt, da der Hauptdarsteller und der Regisseur feststehen, weitere bedeutungsvolle Neuigkeiten bekannt werden.