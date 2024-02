Guy Ritchie führt Regie bei einer Spin-off-Serie von Ray Donovan

Paramount hat offiziell eine Spin-off-Serie von Ray Donovan bestellt, die lose von der Hauptserie mit Liev Schreiber in der Hauptrolle inspiriert sein wird und sieben Staffeln lang lief. Es wird als The Donovans bekannt sein, und um die Serie zum Leben zu erwecken, hat der Produktionsriese Guy Ritchie als Regisseur und ausführenden Produzenten der Serie angeheuert, alles für ihre Ankunft auf Paramount+.

Laut The Hollywood Reporter wurde die Inhaltsangabe für The Donovans bereits veröffentlicht, in der es heißt: "Mit den mächtigsten Kunden in Europa werden The Donovans Familienvermögen und -ruf in Gefahr sein, seltsame Allianzen entstehen und Verrat an jeder Ecke; und während die Familie heute vielleicht Londons elitärste Fixer ist, Die Art ihres Geschäfts bedeutet, dass es keine Garantie dafür gibt, was morgen auf Lager ist."

Während Ray Donovan also in L.A. ansässig war, kommen The Donovans nach London, was zweifellos der Grund dafür ist, dass sie einen der bekanntesten Krimi-Regisseure Großbritanniens engagiert haben, um der Serie seine einzigartige Note zu verleihen. Dies wird Ritchies zweiter Ausflug ins Fernsehen nach seiner Serie The Gentlemen sein, die nächste Woche auf Netflix erscheint.

Es heißt, dass The Donovans noch in diesem Jahr auf Paramount+ Premiere feiern wird, was darauf hindeutet, dass die Serie bereits in Produktion ist (vielleicht sogar abgeschlossen). Ein genaues Ankunftsdatum wurde nicht genannt.