Guy Pearce verachtet Memento: "Ich bin scheiße in diesem Film"

Der heute fast 60-jährige Guy Pearce hat im Laufe der Jahre in etlichen Filmen mitgewirkt und wurde kürzlich für seine Leistung in The Brutalist gelobt, eine Nebenrolle, die ihm eine Oscar-Nominierung einbrachte. Doch trotz seines Erfolgs bleibt der Schauspieler sehr selbstkritisch – vor allem, wenn es um einige seiner frühen Arbeiten geht. Memento ist einer von ihnen, ein Film, der von vielen geliebt wird, aber einer, den Pearce selbst zutiefst verachtet. In einem Interview mit der Times erklärte er Folgendes:

"Ich habe neulich Memento geschaut und bin immer noch deprimiert. Ich bin scheiße in diesem Film. Das hätte ich vorher nie gedacht, aber ich habe Anfang des Monats dieses Q&A von Memento gemacht und beschlossen, den Film tatsächlich noch einmal anzusehen. Aber während ich es spielte, wurde mir klar, dass ich hasste, was ich tat. Und all das Zeug über eine Führungskraft bei Warners ist der Grund, warum ich nicht mehr mit Chris zusammengearbeitet habe? Es krachte zusammen. Ich weiß, warum ich nicht noch einmal mit Chris zusammengearbeitet habe – es liegt daran, dass ich nicht gut in Memento bin."

Frühere Spekulationen, dass verbitterte Warner Bros.-Manager der Grund dafür waren, dass er nie wieder mit Nolan zusammenarbeitete, weist er nun zurück. Stattdessen schiebt er die Schuld allein auf sich selbst.

Was halten Sie von Pearces Leistung in Memento – großartig oder schrecklich?