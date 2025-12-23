Gute Nachrichten zum Jahresabschluss für alle, die Videospiele spielen: Nun, zumindest wenn man aus Mexiko kommt...

HQ

Wenn der stetige Anstieg der Videospielpreise die Geldbörse der Spieler nicht schon genug auf die Probe stellte, bereitete Mexiko sich darauf vor, noch die Beleidigung aufzusetzen: eine zusätzliche Steuer auf Videospiele, die als "gewalttätig" gelten. Doch bevor die Spieler Game Over erreichen konnten, machte die Regierung eine Pause. Und gerade rechtzeitig, um das Jahr mit einem Höhepunkt abzuschließen, zumindest für diejenigen, die aus Mexiko spielen...

Präsidentin Claudia Sheinbaum kündigte diese Woche an, dass die Bundesregierung die vorgeschlagene 8%-Steuer auf Videospiele, die im Wirtschaftspaket 2026 enthalten ist, zurückziehen wird. Die Abgabe, die am 1. Januar in Kraft treten sollte, hätte für physische und digitale Titel angewendet, die als ungeeignet für Minderjährige eingestuft werden. Sein erklärtes Ziel war es, gewalttätige Inhalte zu entmutigen und zur Bekämpfung der breiteren sozialen Gewalt zu helfen.

In der Praxis, so gab Sheinbaum zu, konnte das einfach nicht funktionieren

"Es ist sehr schwierig, zwischen einem Videospiel mit Gewalt und einem ohne zu unterscheiden", sagte die Präsidentin während ihrer morgendlichen Pressekonferenz. "Wer entscheidet das also?" Angesichts dieser unbeantworteten Fragen entschied sich die Regierung, die Steuer ganz abzuschaffen und sich stattdessen auf Aufklärungskampagnen für junge Menschen und Jugendliche zu konzentrieren.

Der Vorschlag hatte Vergleiche mit sogenannten "Sündensteuern" auf Tabak und zuckerhaltige Getränke hervorgerufen und Videospiele als ein weiteres Produkt dargestellt, das eine fiskalische Korrektur bedurfte. Aber im Gegensatz zu Zigaretten oder Limonade haben Videospiele keine klaren Warnhinweise, und das Gesetz erklärte nicht, wie Gewalt gemessen werden sollte, wer die Spiele klassifizieren würde oder wie die Steuer in Online-Shops und Abonnementdiensten wie Game Pass oder PlayStation Plus durchgesetzt werden sollte.

Die Steuer hatte zu viele Komplikationen... Besser, sie zu entfernen

Sogar Sheinbaum erkannte die Widersprüche an. Obwohl sie anmerkte, dass viele Online-Spiele süchtig machen, teuer und auf gewalttätigen Mechaniken basieren können, kam sie zu dem Schluss, dass Steuern der falsche Joystick sei. "Die Steuer hatte zu viele Komplikationen", sagte sie. "Wir haben beschlossen, es besser zu entfernen und stattdessen eine Kultur des Friedens zu fördern."

Kritiker reagierten schneller (und schärfer). "Sie argumentieren, dass Konsolen Gewalt erzeugen, als wären Gamer potenzielle Kriminelle", sagte Iraís Reyes, ein Abgeordneter der Partei Bürgerbewegung. "Niemand wird zum Verbrecher, weil er die Apokalypse in The Last of Us überlebt, in Mortal Kombat eine Fatality ausführt oder Kreaturen in Pokémon gefangen hat."

Mexiko ist der größte Videospielmarkt Lateinamerikas

Dies war jedoch nicht Mexikos erste unangenehme Begegnung mit der Spielekultur. Im Jahr 2021 veröffentlichte der ehemalige Präsident Andrés Manuel López Obrador eine Liste von Empfehlungen für den "richtigen" Einsatz von Videospielen, warnte vor Online-Chatten mit Fremden und kritisierte Eltern dafür, Spiele als digitale Babysitter zu nutzen. "Es wirkt und verursacht Schaden", sagte er damals.

Die Debatte traf natürlich einen wunden Punkt in einem Land, das nicht nur Spiele spielt, sondern sie aufbaut. Mexiko ist der größte Videospielmarkt Lateinamerikas und belegt weltweit den zehnten Platz. Laut einer Endeavor-Studie, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde, erzielte die Branche im Jahr 2024 mehr als 2,3 Milliarden US-Dollar an Umsatz, mit über 76 Millionen aktiven Akteuren. Allein in den letzten fünf Jahren wurden landesweit mindestens 67 Videospiel-Entwicklungsstudios gegründet.

