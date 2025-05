Gute Nachrichten an den Kinokassen: Lilo & Stitch und Mission Impossible gedeihen trotz Konkurrenz zueinander

HQ

Mission Impossible: The Final Reckoning und Lilo & Stitch wurden beide am selben Tag eröffnet, dem Memorial Day in den USA, traditionell eines der größten Wochenenden für Kinos und "inoffizieller" Auftakt der Sommer-Blockbuster-Saison. Die Optimisten hofften auf einen neuen "Barbenheimer", wobei die Kinobesucher in Scharen ins Kino strömten, um beide Filme zu sehen, während die meisten Analysten einen Einbruch für Mission Impossible befürchteten: zu lang (was bedeutet, dass jeden Tag weniger vergeht), mittelmäßige Kritiken und mit dem Präzedenzfall Mission Impossible: Dead Reckoning, der 2023 an den Kinokassen unterdurchschnittlich abschneidet (genau weil er kurz vor Barbenheimer veröffentlicht wurde).

Glücklicherweise scheinen beide Filme erfolgreich zu sein, und es wird berichtet, dass die Kinos in den USA am Wochenende insgesamt 322 Mio. $+ eingespielt haben, das beste Memorial Day-Wochenende aller Zeiten an den heimischen Kinokassen, wie Variety berichtet.

Es überrascht nicht, dass Lilo & Stitch mit 183 Millionen US-Dollar in den USA und 341 Millionen US-Dollar weltweit die Führung übernahm. Er hatte den drittbesten Start für ein Disney-Live-Action-Remake hinter Der König der Löwen (2019) und Die Schöne und das Biest (2017), die 1 Milliarde US-Dollar einspielten.

Aber Mission Impossible schnitt besser ab als erwartet und spielte in den USA 77 Millionen US-Dollar ein, der beste Start der Franchise in den USA, und übertraf damit die 61,2 Millionen US-Dollar, die Fallout (2018) eingespielt hatte. Selbst wenn wir den roten Tag vom Montag herausnehmen, wäre er mit 63 Millionen US-Dollar immer noch größer. Weltweit hat der Film 204 US-Dollar eingespielt. Ein starker Start für einen der teuersten Filme aller Zeiten, der vielleicht nie die Gewinnschwelle erreicht (dafür bräuchte er 1 Milliarde US-Dollar), aber am Ende Fallout übertreffen könnte, den umsatzstärksten Film der Franchise, der weltweit 824 Millionen US-Dollar einspielte.