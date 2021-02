Gust fasst Atelier Firis, Sophie, Lydie & Suelle im April als Mysterious Trilogy zusammen

Letzte Woche erschien Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, doch Koei Tecmo verwöhnt die Fans der traumhaften Atelier-Serie schon in Kürze mit weiteren Ports. In Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack stecken die drei alten Rollenspiele Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey (2017), Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book (2016) und Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings (2018). Die Sammlung soll am 22. April auf PC, PS4 und Nintendo Switch veröffentlicht werden.

Die Spielgeschwindigkeit dieser drei Rollenspielabenteuer könnt ihr auf Wunsch hin erhöhen, um etwas schneller voranzukommen. Alle Spiele wurden zudem inhaltlich etwas aufgestockt, weil sich vergangene Deluxe-Packs häufig nachsagen mussten, dass abgesehen vom grafischen Aufschwung wenig bis nichts an den Originalspielen getan wurde.

In Atelier Firis erwarten euch zusätzliche Fortbewegungsmittel, einige Nebenquests und ein überarbeiteter Bosskampf gegen Palmyra. In Atelier Sophie gibt es ein "erwachseneres Kostüm", eine zusätzliche Story-Episode, in der die junge Alchemistin in die Fußstapfen ihrer Großmutter schlüpft, und weitere Kochtöpfe, die in der Herstellung benötigt werden. Atelier Lydie & Suelle bekommt einige Inhalte, die das Spiel mit Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World (2019) in Verbindung setzen.

