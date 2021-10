Gust demonstriert Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream auf TGS 2021

Gust und Koei Tecmo kündigten Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream auf der Tokyo Game Show 2021 offiziell an. In ihrem zweiten Abenteuer untersucht die titelgebende Alchemistin einen magischen Baum und wird dabei, zusammen mit ihrer Begleitung (einem alten Buch namens Plachta) in die Welt "Erde Wiege" gezogen. In diesem Reich lebt eine bekannte Alchemistin unter dem gleichen Namen wie ihre Freundin, doch diese erkennt Sophie nicht.

Der Titel ist in Entwicklung für Playstation 4, Nintendo Switch und PC und er wird am 25. Februar 2022 auf all diesen Plattformen erscheinen. Entwickler Gust nutzt die Spiel-Engine, die zuletzt in Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy zum Einsatz kommt, um magische Welten mit vielen Details, Lichtspiegelungen und Tiefenwahrnehmung auf Wasseroberflächen zu realisieren. Wir konnten in der ersten Präsentation bereits einige malerische Bereiche erkunden und uns einen Eindruck der Kämpfe verschaffen, die sich auf dem technischen Stand der Reihe befinden.

Am Rollenspielgerüst hat sich auf dem ersten Blick nicht sehr viel getan. Man sammelt Rohstoffe mit Werkzeugen unterschiedlicher Qualität und verarbeitet diese anschließend in einem Hexenkessel zu neuen Gegenständen. Bei der Alchemiesynthese platziert man Zutaten auf einem Spielbrett, das ein paar Besonderheiten aufweist. Die verwendeten Items nehmen unterschiedliche Formen und Größe an, doch wenn ihr die Zutaten nebeneinander platziert, erhaltet ihr entsprechende Vorteile.

Beim Kampf hat sich Gust auf vor allem auf neue Koop-Attacken konzentriert, die besonders aufwändig animiert werden. Bis zu sechs Charaktere beteiligen sich an einer Schlacht, doch sie sind auf zwei Angriffsreihen aufgeteilt. Inwieweit diese beiden Gruppen im Kampf zusammenarbeiten, ist nicht ersichtlich geworden.

Befinden sich Speicherstände von einem der folgenden, anderen Atelier-Spiele auf dem System, auf dem ihr auch Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream spielt, schaltet ihr kommendes Jahr neue Kostüme für die Hauptfigur Sophie Neunmueller frei:

Quelle: Koei Tecmo.