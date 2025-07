Gunzilla Games bestätigt neue Entlassungsrunde

HQ

Gunzilla Games, der Entwickler hinter dem Free-to-Play-Cyberpunk-Battle-Royale Off The Grid, hat in den letzten drei Monaten zum zweiten Mal Entlassungen hinter sich, da das Unternehmen weiterhin einen Umstrukturierungsprozess durchläuft.

Wie Insider Gaming berichtet, haben die Mitarbeiter von Gunzilla Games auf LinkedIn gepostet, dass sie entlassen wurden und eine Anstellung suchen. Die genaue Zahl der entlassenen Mitarbeiter ist nicht bekannt, aber rund ein halbes Dutzend Mitarbeiter haben sich lautstark für ihren Austritt ausgesprochen.

Off The Grid ist ein Battle Royale, das in einer Cyberpunk-Zukunft spielt, in der sich der Spieler in eine Tötungsmaschine verwandelt, indem er verschiedene kybernetische Gliedmaßen und Upgrades austauscht. Das Spiel unterstützt auch einen NFT-Marktplatz, und obwohl es von großen Streamern einen Hype ausgelöst hat, sind wir uns noch nicht sicher, wann es veröffentlicht wird. Steam hat das Spiel derzeit für einen Start im Juli 2025 gelistet, aber das scheint unwahrscheinlich.