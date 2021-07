Gunzilla Games aus Deutschland produziert Multiplayer-Shooter mit Hollywood-Unterstützung

Neil Blomkamp ist der Regisseur von Science-Fiction-Filmen, wie District 9, Elysium und Chappie. In Zukunft wird sich der Filmemacher an Videospielen versuchen, denn das junge Entwicklerstudio Gunzilla Games aus Deutschland (Frankfurt am Main) stellt ihn als "Chief Visionary Officer" ein.

Das Studio vereint verschiedene ehemalige Crytek-, Ubisoft- und EA-Entwickler unter sich und es arbeitet derzeit an einem Multiplayer-Shooter, über den wir noch nichts wissen. Blomkamp wird im kommenden Spiel der Entwickler seine Regiefähigkeiten einsetzen können, er soll das Team aber nicht nur bei diesem einen Projekt begleiten.

Dieses Bild zeigt den Schauspieler Matt Damon im Film Elysium.

