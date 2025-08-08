Guntouchables verzeichnet innerhalb der ersten 24 Stunden 2 Millionen Spieler

Als Game Swing seinen kooperativen Roguelike-Titel Guntouchables veröffentlichte, kündigte der Entwickler an, dass das Debüt mit einem 24-stündigen Free-to-Keep-Fenster abgestimmt sein würde, in dem die Spieler das Spiel ohne Kosten zu ihrer Sammlung hinzufügen und es für immer behalten können.

Nach dem Start am 7. August haben Game Swing und der Publisher Ghost Ship bekannt gegeben, dass dies ein großer Erfolg war, da Guntouchables bereits die Marke von zwei Millionen Spielern überschritten hat. Dies führt auch direkt zu zwei Millionen ausgelieferten Exemplaren.

"Das Spiel kostenlos zu verschenken, war ein riesiges Glücksspiel für uns", sagt Martin Kai Sommer, CEO von Game Swing. "Als Indie-Studio ist es unglaublich schwierig, die Aufmerksamkeit der Leute zu gewinnen, und wir haben wirklich an die Qualität von Guntouchables geglaubt. Wir waren überwältigt von der positiven Resonanz der Spieler und haben hart daran gearbeitet, ein Spiel zu liefern, das sowohl Loyalisten als auch neue Spieler in den kommenden Jahren genießen können. Dies ist das perfekte Spiel, um einen Freund mitzubringen, also hoffen wir, dass sich von nun an mehr Menschen der Apokalypse anschließen werden!"

Diejenigen, die ein kostenloses Exemplar ergattert haben, werden froh sein zu wissen, dass dies nur der Anfang der Guntouchables -Reise ist, denn Game Swing verspricht einen Post-Launch-Plan, der kostenlose Updates und Änderungen enthält, die auf dem Feedback der Community basieren. Für alle, die sich kein kostenloses Exemplar gesichert haben, ist die gute Nachricht, dass Guntouchables mit 4,49 £ / 4,99 $ / 4,99 € sehr erschwinglich ist.