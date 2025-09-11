Gunnar Optiks zeigt neueste Gaming-Kollaboration mit neuer Witcher-Sonnenbrille

HQ

Gunnar Optiks wird immer bekannter für seine Gaming-Kollaborationen. Mit Designs, die auf Fallout, Borderlands und mehr basieren, zieht die Brillenmarke nun mit ihrer neuen Sonnenbrille im Witcher-Stil auf den Kontinent.

Zwei Designs sind in dieser Zusammenarbeit zu sehen, der White Wolf und der Ciri. Beide Paare haben einen Preis von 99 US-Dollar UVP und werden mit einem Sammlerkoffer, einem Stoff, einer Reisetasche und einer zwölfmonatigen Garantie geliefert. Das White Wolf-Design besteht aus einem Rahmen aus Edelstahl, gebürstetem Nickel und Leder mit einem robusten Look und dem in den Rahmen selbst eingravierten Wolf-Schulemblem.

Das Ciri-Design entscheidet sich für rundere Rahmen mit gebürstetem Gold sowie Edelstahl, der mit Leder ummantelt ist. Du erhältst eine andere Sammlerhülle, ein anderes Tuch und eine Tasche mit diesen Spezifikationen und wirst ein etwas eleganteres Design entdecken, das von Ciris Schwert Zirael inspiriert ist.

Egal, ob du auf der Suche nach Monstern bist, die du töten kannst, oder einfach nur deine Augen während eines Gaming-Marathons schützen willst, Gunnars neue Kollektion kann dir nicht die Katzenaugen eines Hexers geben, aber sie kann dir helfen, dich wie einer zu fühlen.

