Gunnar Optiks zeigt eine weitere Borderlands-Sonnenbrille, die Mad Moxxi gewidmet ist

HQ

Gunnar Optiks hat sich erneut mit Borderlands zusammengetan, um eine weitere Sonnenbrille zu entwerfen. Anstelle von Designs, die sich auf Inspirationen aus dem Franchise konzentrieren, ist das neueste Paar dieses Mal direkt von Mad Moxxi inspiriert.

Moxxi ist eine bekannte Geschäftsfrau und tragende Säule der Borderlands-Franchise und gibt es seit den Anfängen der Spiele. Zuerst als Gastgeberin und Ansagerin des Underdome angefangen, ist sie fast so berühmt und ein Synonym für Borderlands wie Claptrap.

Ihre Sonnenbrille hat ein passendes Steampunk-Design, komplett mit runden Rahmen, einem goldfarbenen Finish und Mesh-Seitenschilden. Auf dem Objektiv befindet sich eine Herzgravur und jedes Paar wird mit einem maßgeschneiderten Tuch mit einem Porträt von Moxxi und einer von Borderlands inspirierten Tasche geliefert.

Werbung: