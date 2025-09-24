Gunnar Optiks tut sich mit Blizzard zusammen, um neue Sylvanas-Spezialisierungen zu erhalten

HQ

Gunnar Optiks hat sich mit Borderlands, Fallout und The Witcher überkreuzt und sammelt jetzt weiterhin große Gaming-Franchises und Charaktere mit Sonnenbrillen, als wären sie Infinity-Steine, mit einer neuen Sonnenbrille, die von niemand Geringerem als Sylvanas Windrunner inspiriert ist.

Der ehemalige Anführer der Horde zeigt sich in den charakteristischen Farben der schmalen Sonnenbrille mit silbernen Akzenten. Diese schlankere Version der Wayfarer-Brille ist auch mit einem etwas günstigeren Preis von 84 US-Dollar erhältlich.

Wie immer bei diesen Crossover-Sonnenbrillen können Sie ein Sammlertuch, ein Brillenetui und eine Tasche zusammen mit Ihrer Brille mitnehmen und sie auch als Korrekturbrille erhalten. Wenn Sie Ihrem Leben ein Hauch von Windrunner verleihen möchten, können Sie sich diese Brille auf der Website von Gunnar Optiks hier ansehen.

