Gunnar Optiks stellt neue Alienware-Gaming-Brillen vor

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Wir haben vielleicht noch keine fliegenden Autos oder Roboter, die alle Hausarbeiten erledigen, aber die einzigartige Brillenmarke von Gunnar Optiks kann einem definitiv das Gefühl geben, in der Zukunft zu leben. Wir haben die Marke schon zuvor mit IPs wie Fallout, The Witcher und Cyberpunk 2077 zusammenarbeiten sehen, aber jetzt arbeitet Gunnar mit einer weiteren großen Gaming-Marke namens Alienware zusammen, um die neuen Bermuda-Dreieck-Brillen zu liefern.

Gunnar hat bereits eine Zusammenarbeit mit Alienware, um die Roswell-Brille zu liefern, aber das Bermuda Triangle bietet größere, umlaufende Schildgläser sowie blaue Arme mit dem Alienware-Logo, das dem Roswell ähnelt. Außerdem gibt es Gunnar Optiks' Blaulicht-Blocktechnologie in den Gläsern, was bedeutet, dass diese Brille mehr als nur ein Modeaccessoire ist.

Wenn du aber deine Liebe zu deinem Alienware-Rig oder Zubehör zeigen möchtest, hast du mit dem Bermuda Triangle die Gelegenheit, da sie mit einer einzigartigen Tragetasche und einem Mikrofaser-Reinigungstuch ausgestattet sind. Schau dir die Brille selbst auf Gunnars Seite an.

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