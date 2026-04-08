Gunnar Optiks stellt eine neue Zusammenarbeit mit Cyberpunk 2077 vor, um die Spezifikationen eines legendären Fixers zum Leben zu erwecken

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Gunnar Optiks, die Brillenmarke, die oft mit einigen unserer Lieblingsspiele und IPs zusammenarbeitet, hat erneut ein schickes Paar Brillen geliefert. Nachdem sie erneut mit CD Projekt Red zusammengearbeitet haben, nachdem sie The Witcher-Brillen im Stil von Ciri und dem Weißen Wolf Geralt von Rivia selbst geliefert haben, springt das Unternehmen nun in die dystopische Zukunft von Cyberpunk 2077.

Es gibt viele coole Nuancen in Cyberpunk 2077, aber nur wenige stechen mehr hervor als die des legendären Fixers von Night City, Dexter DeShawn. Die Brille von Gunnar sieht aus, als wäre sie direkt aus dem Spiel herausgekommen und verfügt über die patentierte Blaulichtblockierungstechnologie des Unternehmens, die hilft, die Augenbelastung nach langen Stunden in Cyberpunk 2077 zu reduzieren. Die Brille besteht aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung, hält sie leicht und langlebig, und ist in Varianten Amber, Amber-Max und Sonnenbrille erhältlich und enthält eine Rezeptoption, falls Sie eine benötigen.

Abgesehen von den Brillen selbst erhalten Sammler auch einige schicke Gegenstände als Teil ihres Kaufs, wie zum Beispiel eine neue gepolsterte Hülle für die Brille, inspiriert vom Spiel, und ein Reinigungstuch, das gleichzeitig als Karte von Night City dient. Sehen Sie sich unten alle Farben der Dexter DeShawn Brille an und werfen Sie einen Blick auf die Gunnar-Reihe hier.

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