Gunnar Optiks präsentiert neue Brotherhood of Steel-Brille, um Fallout Staffel 2 zu feiern

Von Borderlands bis The Witcher hat Gunnar Optiks oft mit unseren Lieblingsspiele-Franchises zusammengearbeitet, um uns speziell entwickelte Spezifikationen zu liefern. Die Marke hat bereits einmal mit Fallout zusammengearbeitet, und jetzt, um den Start der zweiten Staffel zu feiern, haben wir eine neue Brille zu sehen.

Die Fallout Brotherhood of Steel blaulichtblockierende Spiele und Computerbrillen sind eine großartige Möglichkeit, schädliches Licht von deinen Augen fernzuhalten und dir gleichzeitig einen eigenen Stil zu verleihen. Sie sind nach der Power Armour modelliert, die von Mitgliedern der Bruderschaft des Stahls getragen wird, mit einem robusten Metalllook.

Sie sind als Paar mit Stärke, ohne Rezept und als Sonnenbrille erhältlich und kosten 99 US-Dollar (UVP). Sie sind jetzt auf Gunnars Webseite vorbestellbar, und für eine begrenzte Zeit bekommst du, wenn du entweder die Bruderschaft aus Stahl-Brille oder die Vault 33-Brille kaufst, eine kostenlose Gunnar-Mystery-Box.

