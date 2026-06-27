Gunnar Optiks Fallout Lucky 38 Gläser

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Ich habe inzwischen ein paar Paar Gaming-Brillen von Gunnar Optiks getestet. Nachdem ich die Shield-Gläser sowohl des Cyberpunk 2077 Dex-Paars als auch der Alienware Bermuda Triangle ausprobiert habe, habe ich mich gefragt, was ich außer Stil und Marke der Rahmen sonst noch erwarten würde. Die Vorteile der Blaulichtblockierungstechnologie sind eindeutig, aber nachdem ich zwei ziemlich ähnlich gestaltete Spezifikationen ausprobiert hatte, wollte ich etwas anderes sehen. Etwas anderes, das zeigte, wie diese Brille sonst aussehen können. Nicht falsch verstehen, ich bin ein großer Fan des futuristischen Looks der bernsteinfarbenen Sonnenbrillen und der Shield-Linsen, aber ich bin wohl eher ein klassischer Typ.

Glücklicherweise habe ich kürzlich die Fallout Lucky 38 Brillen ausprobiert. Etwas, das ich am Design von Gunnar Optiks mit diesen Brillen wirklich bewundere, ist, dass sie bei Kollaborationen nicht nur auf das Offensichtliche setzen. Wir bekommen nicht einfach eine Nachbildung berühmter Sonnenbrillen. Dass Gunnar sich für Dex' Brille statt für Johnny Silverhands ikonische Brillen entschieden hat, ist ein gutes Beispiel – ebenso wie die Lucky 38 Brillen. Sie sind inspiriert vom berühmten Casino aus Fallouts New Vegas-Setting, wie es in der TV-Serie zu sehen ist. Wie kombiniert man Sonnenbrillen und ein Casino? Nun, wenn du Gunnar Optiks bist, machst du das unglaublich gut.

Wie jede spezialisierte Gunnar-Kollaboration werden die Fallout Lucky 38 Brillen mit einem Sammlerleder-Druckknöpfenfach, einer Mikrofasertasche sowie einem Reinigungstuch geliefert. Die Puffjacken-Tasche, die ich mit den Dex- und Alienware-Brillen gesehen habe, war schön, futuristisch, aber sie hätte sicherlich nicht zum klassischen Charme der Welt vor der Ödnis gepasst. Glücklicherweise blieben diese Spezifikationen von einer nuklearen Explosion verschont und verfügen über ein großartiges Design. Retro, runde Gläser ergänzen perfekt die bernsteinfarbene Linse des klassischen Gunnar-Gaming-Brillen-Looks. Die futuristischeren Brillen sind zwar stilvoll, wirken aber manchmal etwas schwieriger als eine normale Sonnenbrille. Mit den Lucky 38 Brillen gibt es kein ähnliches Problem.

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Falls Sie eine meiner früheren Brillenbewertungen noch nicht gelesen haben und die Blaulichtblockier-Technologie von Gunnar Optiks nicht kennen: Die Lucky 38 Brille nutzt sie mit großem Erfolg. Ich habe es schon einmal gesagt und sage es gerne noch einmal: Selbst im Vergleich zu einer App auf deinem Computer wie f.lux habe ich nichts gesehen, das besser blaues Licht blockiert. Selbst wenn du diese Brille nicht mit auf die Straße nehmen willst, wenn du ein schönes Fallout-Accessoire zum stundenlangen Spielen möchtest oder einfach viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen möchtest, wie wir es heute alle tun, dann sind die Lucky 38 Brillen eine solide Option. Dennoch gibt es günstigere Alternativen zu den Brillen von Gunnar Optiks, selbst unter den Kooperationen.

Wenn du dich entscheidest, ein bisschen extra für die Lucky 38 Brille auszugeben und dich zum High Roller zu machen, hast du das Gefühl, eine luxuriöse Brille zu haben – und das liegt nicht nur an den runden Gestellen und dem Lederetui, in dem die Brille verpackt ist. Die silbernen Oberflächen sind wirklich gut gemacht, und die flexiblen Federscharniere ermöglichen es, dass die Metallrahmen für ein gutes Spiel oder eine gute Arbeitssitzung um die Augen sitzen können, ohne Schmerzen. Das Problem ist, dass diese Brillen so gut gestaltet sind, dass es wirklich eine Verschwendung erscheint, sie einfach neben dem Schreibtisch stehen zu lassen. An das Bernstein muss man sich erst gewöhnen, aber es funktioniert, und du kannst immer die Sonnenlinse wählen, wenn du eine traditionellere Sonnenbrille möchtest.

Es ist vielleicht schon klar aus allem, was ich bisher in der Rezension gesagt habe, aber die Lucky 38 sind mein Lieblingspaar Gunnar Optiks, das ich bisher ausprobieren konnte. Die patentierte blaue Lichtblockierungstechnologie ist so gut und auffällig wie eh und je, aber das Design spricht hier wirklich für sich. Es ist stilvoll, egal ob man Fallout-Fan ist oder nicht, was ein echter Gewinn in der Welt des Gaming-Merchandises ist, wo das Produkt so oft nur das Gefühl hat, seine Liebe zu seinem Lieblingstitel oder -franchise zu verraten. Gunnars andere Fallout-Brillen sind cool, und die Brotherhood of Steel-Option sieht auch stilvoll aus, aber ähnlich wie die Reihe selbst ihren Höhepunkt in New Vegas erreicht hat, gilt das Gleiche für die Brille, die vom Setting inspiriert sind.

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