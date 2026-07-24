Gunnar Optiks Cyberpunk 2077 Militech-Brille

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Ich habe inzwischen einige verschiedene Paare von Gunnar Optiks Gaming-Brillen getestet. Egal, ob du am Schreibtisch sitzt und stundenlang vor dem Bildschirm tippst oder ein Gamer bist, dessen Augen nach langen Sitzungen mit dem Controller müde und gereizt werden – Gunnars Technik, blaues Licht auszublenden und Bildschirmmüdigkeit zu verhindern, erhält stets ihren Anteil an Lob. Selbst im Vergleich zu Software, die man auf dem PC installieren kann, wie f.lux, um Augenbelastung zu vermeiden, macht Gunnars Brille meiner Meinung nach deutlich besser.

Stilistisch können die Brillen ziemlich unterschiedlich sein, und in den verschiedenen Rezensionen, die ich gemacht habe, habe ich das Design oft als Hauptlob oder manchmal als Kritikpunkt verwendet, um die Leute darauf hinzuweisen, welches Paar sie aus der mittlerweile ziemlich umfangreichen Auswahl wählen sollten. Gunnar konzentriert sich jedoch nicht nur auf seine ikonischen Amber-Gläser, sondern bietet auch eine Auswahl an Linsentönungen an, aus denen man bei der Brillenauswahl wählen kann. Im Fall der Cyberpunk 2077 Militech Glasses kann man auch eine Sonnenbrillenvariante bekommen, was mich dazu brachte zu sehen, wie dieser Linsentön im Vergleich zu dem üblichen Amber abschneidet, das ich bisher erlebt habe.

Wenn ich an die Militech-Fraktion in Cyberpunk 2077 denke, denke ich oft an ihre Sonnenbrillen mit dunkel getönten Gläsern. Bevor wir zum Vergleich der Objektive kommen, werde ich wie üblich etwas Zeit damit verbringen, über das Design der Cyberpunk 2077 Militech Glasses zu sprechen. Sie fühlen sich an, als wären sie direkt aus dem Spiel genommen worden. Die Farbpalette Onyx und Gelb wird sehr gut eingesetzt, das Gefühl ist leicht, ohne billig zu sein, und die Schild-Linsen lassen mich fühlen, als wäre ich ein paar Armee-Uniformen von einem kompletten Cosplay entfernt. Wie bei den anderen Brillen in Gunnars Kollaborationen erhält man mit den Cyberpunk 2077 Militech-Brillen auch einige besondere Sammelobjekte.

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Eine dunkle, armeegrüne Hülle sorgt für Sicherheit der Brille und verleiht Ihrem Kauf noch mehr Persönlichkeit. Ich war ein Fan der Puffer-Tasche, die mit den Cyberpunk 2077 Dex Glasses sowie dem Alienware Bermuda-Paar geliefert wurde, aber ich bin froh, dass Gunnar das künftig nicht zur Standardoption gemacht hat. Man sollte eine Brille nicht anhand der Hülle definieren, in der man sie aufbewahrt, aber wenn man sich die Mühe gibt, 100 Dollar für Gunnar Optiks auszugeben, besonders mit einem Design, das nach einem Spiel gestaltet ist, das man liebt, wird dieser zusätzliche Flair sehr geschätzt. Das Gleiche gilt für die Tasche und das Stoff, das du bekommst. Alles ist elegant vom Militech-Logo inspiriert, das das leuchtende Gelb und Waldgrün verwendet. Auch wenn diese Brille vielleicht etwas offensichtlicher von einem Spiel inspiriert ist als einige der anderen Paare auf Gunnars Website, fallen die Cyberpunk 2077 Militech-Brillen immer noch stark in die Kategorie des Gaming-Merchs, der mehr auf Stil setzt als darauf, dass alle um dich herum wissen, wie ein Fanboy du bist.

Also, zu den Objektiven selbst und wie sie im Vergleich stehen. Ich hatte noch keine zwei Cyberpunk 2077 Militech-Brillen, hauptsächlich weil die Technik bei den Amber and Sun-Gläsertönungen meines Wissens unabhängig von den Brillenfassungen größtenteils gleich ist. Also habe ich meine Fallout Lucky 38 Brille als Vergleich verwendet. Wenn du eine kurze, kurze Zusammenfassung suchst: Die Sonnenfarbe der Militech-Brille hat erwartungsgemäß eine bessere Blockade gegenüber Außenlicht und hält das blaue Licht bei weitem nicht so gut fern wie die bernsteinfarbenen Gläser. Aber es sollte gesagt werden, dass die Sonnenfarbe das Licht bei Vollschluss gut abdeckt.

Wenn du dir unsicher bist, ob du draußen eine Brille tragen solltest, die dich mit ihren gelblichen Gläsern etwas verrückt aussehen lässt, ist es vielleicht besser, eine Sonnentönungsvariante zu wählen. Wenn du dich jedoch wirklich für diese Blaulicht-Blocking-Technologie entscheidest und deine Augenbelastung reduzieren möchtest, bist du mit Gunnars Standard-Amber-Linsentönung besser beraten. Es klingt ziemlich offensichtlich, dass die Sonnenbrillenvarianten am besten zum Tragen im Freien geeignet sind, aber ich finde auch, dass die Amber-Gläser das Sonnenlicht gut blockieren. Sie werden nicht ausreichen, um jeden Funken Blendung zu stoppen, aber ich würde das auch nicht erwarten.

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Wenn du nur auf Stil und den Look einer frischen Sonnenbrille aus bist, ist die Sonnenfarbe wahrscheinlich die beste Wahl. Allerdings fühlt es sich so an, als würdest du das, was Gunnar Optiks' Brille so einzigartig macht, verschwenden. Die Marke ist offensichtlich stolz auf all ihre Objektivtönungen und hat gute Gründe dazu. Ich kann beide leicht empfehlen und denke, dass es am Ende des Tages auf den persönlichen Geschmack ankommt, und eine Gläsertönung passt besser zu einer Brille. Ich habe den Amber Max Tint, den Gunnar ebenfalls anbietet, noch nicht ausprobiert, daher lohnt sich der vielleicht später noch einmal zu vergleichen.