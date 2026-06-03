Gunnar Optiks Alienware Bermudadreieck

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Gaming-Brillen könnten dich an ein futuristisches Paar Spezifikationen erinnern lassen, mit denen du deine Lieblingsspiele in einer Art ultimativem AR/VR spielen kannst, aber diese Gläser sind nicht mehr weit entfernt, denn Gunnar Optiks liefert schon seit einiger Zeit Paar um Paar. Sein stilvolles Accessoire trifft auf wichtige Funktionalität ein, und da immer mehr von uns mehr Zeit vor unseren Bildschirmen verbringen als je zuvor, suchen wir zunehmend nach Möglichkeiten, dauerhafte Schäden, Schmerzen und Müdigkeit zu verhindern.

Ich habe schon einmal ein Paar von Gunnars Brillen behandelt. Die Cyberpunk 2077 Dex Glasses waren stilvoll und futuristisch, mit kantigen Gläsern, die das Paar wirklich wie ein Accessoire aus Night City gestohlen und in einer Zeitmaschine zurückgebracht haben. Das Alienware-Bermudadreieck ist ebenfalls futuristisch gestaltet, aber während Dex' Spezifikationen die Titanfassungen zeigen, die man von jemandem erwarten würde, der oft seine Brille abnehmen lässt, sind die Alienware-Brillen viel leichter und haben Plastikbrillen, die auf den Ohren sitzen.

Das Plastik fühlt sich vielleicht etwas weniger luxuriös als Metall an, aber das leichtere Gefühl an den Ohren ist willkommen, wenn man längere Zeit eine Brille trägt. Ich trage im Alltag normalerweise keine Brille, daher sind meine Ohren es nicht gewohnt, ein Paar darauf zu haben. Daher ist das Design, auch wenn es sich so anfühlt, als würde man durch Plastik ein wenig Luxus an den Rahmen eintauschen, dennoch brillant funktional und sehr stilvoll. Die kleinen Alienware-Logos sind schön platziert, und die Brille sieht insgesamt großartig aus.

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Die geometrischen, umgebenden Schildgläser sind kräftig und wirken, als wären sie direkt aus einem 90er-Jahre-Magazin gerissen, das vorhersagt, was wir alle in fünfzig Jahren tragen werden. Die Ästhetik ist insgesamt ziemlich minimalistisch. Es gibt nicht viele Schnickschnack, wenn man die Brille aus ihrem schicken weißen Kugeletui nimmt, aber das ist Absicht. Ich stehe immer auf Gaming-Merchandise, das nicht laut Leuten, die man liebt, Videospiele spielen wollen, und das hier passt genau in diese Kategorie. Es ist zurückhaltend, aber ich mag den Kontrast der dunklen Fassungen zu den bernsteinfarbenen Gläsern. Hier gibt es auch etwas Individualisierung, mit verstellbaren Nasenpolstern, für noch mehr Komfort in Kombination mit den bereits erwähnten leichten Rahmen.

Natürlich meinen wir bei Gunnar Optiks nicht nur einige stilvolle Farbtöne. Der Grund, warum wir auf diese Spezifikationen eingehen, ist, dass sie speziell dafür entwickelt wurden, blaues Licht und schädliches UV-Licht zu blockieren. Egal, ob Sie stundenlang hinter einem Schreibtisch sitzen und auf einen Monitor starren oder einfach längere Zeit spielen möchten, ohne dass Ihre Augen beschädigt werden – diese Brille ist ein nettes Accessoire. Ich fand die Klarheit der Vision beim Alienware-Bermudadreieck außergewöhnlich. Das Sichtfeld ist ebenfalls stark, und selbst nach stundenlangem Spielen habe ich dank des leichten Designs kaum bemerkt, dass ich sie getragen habe. Als ich sie dann abnahm, wurde mir klar, wie anders es sich anfühlt, ohne sie auf einen Bildschirm zu schauen. Ich habe nichts Vergleichbares mit Gunnars Linsentechnologie gesehen, und sie beeindruckt mich weiterhin, selbst wenn ich stundenlang diese Brille trage. Etwas, das mir besonders bei diesem Paar auffiel, war, dass sie im Grunde das Sichtfeld heranzoomten, sodass man Text lesen und Details auf einem Bildschirm viel leichter lesen konnte.

Leider sind diese nicht mit Rezept erhältlich, daher müssen Sie sich vielleicht an anderer Stelle in Gunnar' Optiks' Sortiment umsehen, wenn Sie Lust auf ein Paar schicke Brillen mit Rezept haben, die Ihnen helfen, das lästige blaue Licht zu vermeiden. Ich muss auch sagen, dass das leichte Design zwar geschätzt wird, aber als jemand, der kein großer Alienware-Fan ist, das Design selbst nicht wirklich heraussticht. Das ist in gewisser Weise der Punkt, aber es ist daher auch schwer, diese im Vergleich zu einer anderen Gunnar-Brille zu empfehlen, es sei denn, man hat eine besondere Vorliebe für Alienware. Wenn diese Person jedoch wie du klingt und du es leid bist, dass deine Augen von blauem Licht und schädlichem UV gestört werden, dann fühlen sich Gunnar Optiks' Brillen wie ein Accessoire an, das du dir anschauen solltest. Sie sind zwar nicht die günstigsten Brillen auf dem Markt, aber sie sind durchgehend stilvoll und, noch wichtiger, effektiv.

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