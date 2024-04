Gunn verweigert Boyd Holbrook die Rolle des Two-Face in The Batman Part II

HQ

Letzte Woche tauchte das Gerücht auf, dass Boyd Holbrook (Indiana Jones and the Dial of Destiny, Logan) Harvey Dent im kommenden The Batman Part II spielen würde. DC-Chef James Gunn ist normalerweise schnell dabei, verschiedene Gerüchte auf der Plattform zu bestätigen oder zu dementieren, und als ein Fan ihn bat, dies zu bestätigen, bekam sie eine sehr kurze und einfache Antwort. Dass das Gerücht völlig "falsch" ist.

Bisher wissen wir noch nicht viel darüber, worum es in der Fortsetzung von The Batman gehen wird oder welcher Bösewicht Bruce Wayne das Leben schwer machen wird. Ob es Two-Face oder jemand anderes sein wird, müssen wir einfach abwarten. The Batman Part II erscheint am 2. Oktober 2026.