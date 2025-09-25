Gungrave Gore kehrt mit einem kompletten Remake des Titels von 2022 zurück, der jetzt als Gungrave Gore Blood Heat bekannt ist

Haben Sie daran gedacht, sich Gungrave Gore im Jahr 2022 anzusehen? Wenn nicht (und vielleicht zum Besten, da es uns nicht viel beeindruckt hat), haben Sie bald eine alternative Option, um sicherzustellen, dass Sie die laute, actiongeladene Gewalt nicht verpassen.

Als Teil von Xbox's Tokyo Game Show Broadcast haben wir gerade Gungrave Gore Blood Heat kennengelernt, ein vollständiges Remake des Spiels von 2022, das auf Unreal Engine 5 aufbaut und eine "Verbesserung gegenüber dem, was vorher kam" zu sein scheint.

Der Xbox Wire-Blogbeitrag, der dem Spiel gewidmet ist, erklärt: "Gungrave Gore Blood Heat ist ein komplettes Remake von Gungrave Gore aus dem Jahr 2022, das alles, was die Fans an der Serie und insbesondere an diesem Spiel lieben, aufgreift und es weiter in die moderne Ära bringt. Natürlich wurde auch das Feedback der Spieler berücksichtigt. Im Kern handelt es sich immer noch um einen stilvollen Third-Person-Action-Shooter, in dem du Horden von Feinden in einer Symphonie von Kugeln niedermähst.

"Die neu hinzugefügten Systeme bewahren das Erbe und vermitteln gleichzeitig ein modernes und explosiveres Gefühl. Wir haben in vielen Bereichen gearbeitet, darunter Leveldesign, Bewegung, Grafik, Spielerinteraktionen und das Kampfsystem - alles an Gungrave Gore Blood Heat ist eine Verbesserung gegenüber dem, was vorher kam."

Uns wurde auch gesagt, dass dieses Spiel "schärfer, schneller und blutiger als je zuvor" sein soll und dass langjährige Fans sich damit wie zu Hause fühlen sollten, während "Neulinge dank einer eigenständigen Erzählung, die keine Vorkenntnisse früherer Spiele erfordert, direkt in die Geschichte einsteigen können". Das liegt daran, dass es eine Fortsetzung der Saga und gleichzeitig ein Einstiegspunkt ist.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für das Spiel, aber uns wurde gesagt, dass es auf dem PC und Xbox Series X/S erscheinen wird.