Gunfight für zwei Dreierteams kommt zu Modern Warfare

Infinity Ward hat uns im vergangenen Monat verraten, dass sie den schnellen Multiplayer-Spielmodus Gunfight aus Call of Duty: Modern Warfare mit zusätzlichen Matchmaking-Varianten erweitern wollen. Duos und Einzelduelle sind dafür bereits erhältlich, als Nächstes folgen die Drei-gegen-Drei-Matches für insgesamt sechs Spieler. Im neuesten Blog-Eintrag des Teams bestätigt Infinity Ward noch einmal, dass sie an weiteren Loadout-Slots arbeiten und weitere Events für Call of Duty: Modern Warfare plant sind.