Gundam Rogue Orbit wurde angekündigt

Bandai Namco scheint wirklich in den Rhythmus des mechanisierten Kampfes mit massiven Kriegsmaschinen eingetaucht zu sein. Vor ein paar Jahren, nach einer gefühlten Ewigkeit, veröffentlichten sie endlich einen neuen Teil der Armored Core-Reihe, und jetzt ist es Zeit für noch mehr Action in noch größerem Maßstab.

Gundam Rogue Orbit wurde gestern Abend beim Summer Game Fest angekündigt, wobei Bandai Namco uns versprochen hat, dass wir "der Pilot werden, zu dem du geboren wurdest" und die Rolle des Starpiloten RE-X übernehmen, und zusätzlich zu einem spannenden Trailer mit Gundam-Piloten, die gegen riesige Monster kämpfen, haben wir auch ein vorläufiges Veröffentlichungsdatum für 2027 für den PC festgelegt. PlayStation 5 und Xbox Series S/X.

Sehen Sie sich unten den ersten Trailer an.