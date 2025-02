Gummy Bears, Bungies MOBA-Smash Bros.-Projekt könnte heute bei State of Play erscheinen

Es ist etwas mehr als einen Monat her, dass wir zum ersten Mal von dem MOBA-Projekt namens Gummy Bears gehört haben, das bei Bungie entwickelt wird. Während der Großteil des Teams damit beschäftigt war, Inhalte für Destiny 2: The Final Shape zu verfeinern und hinzuzufügen, spalteten sich rund 40 Entwickler vom Hauptstudio ab, um sich auf dieses von Super Smash Bros. inspirierte Projekt zu konzentrieren, mit einem prozentualen Gesundheitssystem anstelle von Gesundheitsbalken. Bisher waren die Details rar, aber jetzt sieht es so aus, als würden wir viele davon bekommen, denn The Game Post, die gleiche Quelle, die das Projekt zuerst enthüllt hat, behauptet, dass wir es heute beim State of Play enthüllt sehen könnten.

Gummy Bears ist laut den Leaks, die wir haben, ein MOBA-Projekt, das sich an ein jüngeres Publikum richtet, als Bungie es gewohnt ist, und vielleicht ist das auch der Grund, warum es von Vandal-nahen Quellen gemunkelt wurde, dass sie auch die Ankündigung für eine hypothetische Nintendo Direct in diesem Monat und die anschließende Veröffentlichung auf Nintendo Switch 2 vorbereiten. wobei der letzte Teil mit Vorsicht zu genießen ist.

Hoffentlich sind wir heute Abend klar, wenn die State of Play um 22:00 Uhr GMT/23:00 Uhr MEZ beginnt.